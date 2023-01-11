https://ria.ru/20230111/ii-1844030211.html
В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта
В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта
Столичные рентгенологи разработали 10 российских ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта, в том числе в здравоохранении, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:12
2023-01-11T08:12
2023-01-11T08:12
анастасия ракова
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Столичные рентгенологи разработали 10 российских ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта, в том числе в здравоохранении, сообщается на сайте мэра Москвы. "Приняты и применяются уже 10 российских ГОСТов, которые разработали столичные рентгенологи. Специалисты создают стандарты для систем искусственного интеллекта в здравоохранении, которых еще нет в мире, опираясь на свой уникальный опыт и научные разработки", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Она добавила, что такие стандарты делают более прозрачными и понятными все процессы и на этапе разработки, и при регистрации, и при эксплуатации, а также повышают доверие к современным технологиям. "Новые ГОСТы установят общие положения комплекса национальных стандартов "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине". Кроме этого, они определят требования к методам испытаний систем искусственного интеллекта (СИИ) для анализа медицинских изображений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230110/programmy-1843931255.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, технологии
Анастасия Ракова , Москва, Технологии