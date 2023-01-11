https://ria.ru/20230111/ii-1844030211.html

В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта

В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.01.2023

В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта

Столичные рентгенологи разработали 10 российских ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта, в том числе в здравоохранении, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:12

2023-01-11T08:12

2023-01-11T08:12

анастасия ракова

москва

технологии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Столичные рентгенологи разработали 10 российских ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта, в том числе в здравоохранении, сообщается на сайте мэра Москвы. "Приняты и применяются уже 10 российских ГОСТов, которые разработали столичные рентгенологи. Специалисты создают стандарты для систем искусственного интеллекта в здравоохранении, которых еще нет в мире, опираясь на свой уникальный опыт и научные разработки", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Она добавила, что такие стандарты делают более прозрачными и понятными все процессы и на этапе разработки, и при регистрации, и при эксплуатации, а также повышают доверие к современным технологиям. "Новые ГОСТы установят общие положения комплекса национальных стандартов "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине". Кроме этого, они определят требования к методам испытаний систем искусственного интеллекта (СИИ) для анализа медицинских изображений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230110/programmy-1843931255.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анастасия ракова , москва, технологии