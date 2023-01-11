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В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.01.2023
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В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта
В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта
Столичные рентгенологи разработали 10 российских ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта, в том числе в здравоохранении, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:12
2023-01-11T08:12
анастасия ракова
москва
технологии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Столичные рентгенологи разработали 10 российских ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта, в том числе в здравоохранении, сообщается на сайте мэра Москвы. "Приняты и применяются уже 10 российских ГОСТов, которые разработали столичные рентгенологи. Специалисты создают стандарты для систем искусственного интеллекта в здравоохранении, которых еще нет в мире, опираясь на свой уникальный опыт и научные разработки", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Она добавила, что такие стандарты делают более прозрачными и понятными все процессы и на этапе разработки, и при регистрации, и при эксплуатации, а также повышают доверие к современным технологиям. "Новые ГОСТы установят общие положения комплекса национальных стандартов "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине". Кроме этого, они определят требования к методам испытаний систем искусственного интеллекта (СИИ) для анализа медицинских изображений", - говорится в сообщении.
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Влада Копылова
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60
анастасия ракова , москва, технологии
Анастасия Ракова , Москва, Технологии
08:12 11.01.2023
 

В Москве разработали ГОСТы для тестирования искусственного интеллекта

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Столичные рентгенологи разработали 10 российских ГОСТов для тестирования искусственного интеллекта, в том числе в здравоохранении, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Приняты и применяются уже 10 российских ГОСТов, которые разработали столичные рентгенологи. Специалисты создают стандарты для систем искусственного интеллекта в здравоохранении, которых еще нет в мире, опираясь на свой уникальный опыт и научные разработки", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она добавила, что такие стандарты делают более прозрачными и понятными все процессы и на этапе разработки, и при регистрации, и при эксплуатации, а также повышают доверие к современным технологиям.
"Новые ГОСТы установят общие положения комплекса национальных стандартов "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине". Кроме этого, они определят требования к методам испытаний систем искусственного интеллекта (СИИ) для анализа медицинских изображений", - говорится в сообщении.
Флешка - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Анастасия РаковаМоскваТехнологии
 
 
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