https://ria.ru/20230111/idlib-1844261401.html

При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных

При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных - РИА Новости, 11.01.2023

При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных

Двое сирийских военных погибли при минометном обстреле террористов в сирийской провинции Идлиб, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T22:40

2023-01-11T22:40

2023-01-11T22:40

война в сирии

в мире

идлиб (мухафаза)

центр примирения враждующих сторон в сирии

сирия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных погибли при минометном обстреле террористов в сирийской провинции Идлиб, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров. "В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, погибло два и ранено два сирийских военнослужащих", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20230101/ranenyy-1842776471.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия