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При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных - РИА Новости, 11.01.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20230111/idlib-1844261401.html
При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных
При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных - РИА Новости, 11.01.2023
При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных
Двое сирийских военных погибли при минометном обстреле террористов в сирийской провинции Идлиб, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T22:40
2023-01-11T22:40
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
центр примирения враждующих сторон в сирии
сирия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных погибли при минометном обстреле террористов в сирийской провинции Идлиб, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров. "В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, погибло два и ранено два сирийских военнослужащих", - сказал Егоров.
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идлиб (мухафаза)
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в мире, идлиб (мухафаза), центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Центр примирения враждующих сторон в Сирии, Сирия
22:40 11.01.2023
 
При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных

ЦПВС: при минометном обстреле провинции Идлиб двое сирийских военных погибли, двое ранены

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкВ провинции Идлиб
В провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных погибли при минометном обстреле террористов в сирийской провинции Идлиб, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.
"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, погибло два и ранено два сирийских военнослужащих", - сказал Егоров.
В провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 23:49
В Идлибе при минометном обстреле пострадал сирийский военный
 
Война в СирииВ миреИдлиб (мухафаза)Центр примирения враждующих сторон в СирииСирия
 
 
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