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При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных
При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных - РИА Новости, 11.01.2023
При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных
Двое сирийских военных погибли при минометном обстреле террористов в сирийской провинции Идлиб, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T22:40
2023-01-11T22:40
2023-01-11T22:40
война в сирии
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идлиб (мухафаза)
центр примирения враждующих сторон в сирии
сирия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двое сирийских военных погибли при минометном обстреле террористов в сирийской провинции Идлиб, еще двое ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров. "В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, погибло два и ранено два сирийских военнослужащих", - сказал Егоров.
https://ria.ru/20230101/ranenyy-1842776471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза), центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Центр примирения враждующих сторон в Сирии, Сирия
При обстреле террористами провинции Идлиб погибли двое сирийских военных
ЦПВС: при минометном обстреле провинции Идлиб двое сирийских военных погибли, двое ранены