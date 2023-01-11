https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт - РИА Новости, 11.01.2023
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт
Украинцев с российским паспортом нужно лишать гражданства, заявил Владимир Зеленский на брифинге во Львове, видео которого опубликовал офис президента в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:56
2023-01-11T21:56
2023-01-11T23:50
в мире
владимир зеленский
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украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинцев с российским паспортом нужно лишать гражданства, заявил Владимир Зеленский на брифинге во Львове, видео которого опубликовал офис президента в Telegram-канале.Накануне Зеленский одобрил лишение украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Он отметил, что "это не последние такие решения, службы работают".
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в мире, владимир зеленский, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина
21:56 11.01.2023 (обновлено: 23:50 11.01.2023)
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт
Зеленский призвал лишать украинского гражданства людей, имеющих российский паспорт