https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html

Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт

Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт - РИА Новости, 11.01.2023

Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт

Украинцев с российским паспортом нужно лишать гражданства, заявил Владимир Зеленский на брифинге во Львове, видео которого опубликовал офис президента в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:56

2023-01-11T21:56

2023-01-11T23:50

в мире

владимир зеленский

россия

украина

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинцев с российским паспортом нужно лишать гражданства, заявил Владимир Зеленский на брифинге во Львове, видео которого опубликовал офис президента в Telegram-канале.Накануне Зеленский одобрил лишение украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Он отметил, что "это не последние такие решения, службы работают".

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в мире, владимир зеленский, россия, украина