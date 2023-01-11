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В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков - РИА Новости, 11.01.2023
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В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков
В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков - РИА Новости, 11.01.2023
В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в графике главы государства пока нет заседания Госсовета, посвященного развитию... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:42
2023-01-11T14:42
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
промышленность
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в графике главы государства пока нет заседания Госсовета, посвященного развитию промышленности. Ранее правительство Тульской области сообщило, что губернатор Алексей Дюмин поручил за 2 недели подготовить предложения по развитию российской промышленности. Глава региона в среду провел заседание возглавляемой им комиссии Государственного совета РФ по направлению "промышленность". По данным регионального правительства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Госсовета, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время. Песков сообщил, что пока такого мероприятия в графике президента нет. "Нет, пока в графике нет", - сказал он РИА Новости.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), промышленность, владимир путин
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Промышленность, Владимир Путин
14:42 11.01.2023
 
В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков

Песков: в графике Путина пока нет заседания Госсовета по развитию промышленности

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в графике главы государства пока нет заседания Госсовета, посвященного развитию промышленности.
Ранее правительство Тульской области сообщило, что губернатор Алексей Дюмин поручил за 2 недели подготовить предложения по развитию российской промышленности. Глава региона в среду провел заседание возглавляемой им комиссии Государственного совета РФ по направлению "промышленность".
По данным регионального правительства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Госсовета, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время.
Песков сообщил, что пока такого мероприятия в графике президента нет. "Нет, пока в графике нет", - сказал он РИА Новости.
Красноярский металлургический завод - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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