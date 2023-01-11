https://ria.ru/20230111/grafik-1844133084.html

В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков

В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков - РИА Новости, 11.01.2023

В графике Путина нет заседания Госсовета по промышленности, сообщил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в графике главы государства пока нет заседания Госсовета, посвященного развитию... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:42

2023-01-11T14:42

2023-01-11T14:42

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

промышленность

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в графике главы государства пока нет заседания Госсовета, посвященного развитию промышленности. Ранее правительство Тульской области сообщило, что губернатор Алексей Дюмин поручил за 2 недели подготовить предложения по развитию российской промышленности. Глава региона в среду провел заседание возглавляемой им комиссии Государственного совета РФ по направлению "промышленность". По данным регионального правительства, члены комиссии обсудили проект доклада к заседанию Госсовета, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время. Песков сообщил, что пока такого мероприятия в графике президента нет. "Нет, пока в графике нет", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841936979.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), промышленность, владимир путин