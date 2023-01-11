https://ria.ru/20230111/gorlovka-1844266279.html

При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель

При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 11.01.2023

При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель

Мирный житель в Горловке (ДНР) скончался от ранений, полученных при обстреле со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:54

2023-01-11T23:54

2023-01-11T23:54

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель в Горловке (ДНР) скончался от ранений, полученных при обстреле со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. В среду утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке 14 снарядов калибром 155 миллиметров. Приходько ранее сообщил, что при обстреле пострадал один мирный житель. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844094975.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, иван приходько