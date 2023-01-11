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При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/gorlovka-1844266279.html
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 11.01.2023
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель
Мирный житель в Горловке (ДНР) скончался от ранений, полученных при обстреле со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T23:54
2023-01-11T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель в Горловке (ДНР) скончался от ранений, полученных при обстреле со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. В среду утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке 14 снарядов калибром 155 миллиметров. Приходько ранее сообщил, что при обстреле пострадал один мирный житель. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844094975.html
горловка
украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько
23:54 11.01.2023
 
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погиб мирный житель

Мэр Горловки Приходько сообщил, что при обстреле города со стороны ВСУ умер мирный житель

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель в Горловке (ДНР) скончался от ранений, полученных при обстреле со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.
В среду утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке 14 снарядов калибром 155 миллиметров. Приходько ранее сообщил, что при обстреле пострадал один мирный житель.
"Раненый в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) мирный горловчанин … скончался от травм, несовместимых с жизнью", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныИван Приходько
 
 
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