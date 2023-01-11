https://ria.ru/20230111/gerzmava-1844063646.html
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, говорится на сайте мероприятия. Площадкой для его проведения станет... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:43
2023-01-11T11:43
2023-01-11T11:43
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хибла герзмава
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александр титель
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, говорится на сайте мероприятия. Площадкой для его проведения станет Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко."Программа конкурса чрезвычайно важна. Она у нас очень разнообразная, интересная – в ней и оперетта, и народные песни, и оперные арии разных стилей и эпох, и романсы… Она предоставит шанс певцу проявить себя со всех сторон. Мы скрупулезно работали над программой, чтобы сделать ее расширенной, такой, которая даст возможность нам понять, что певец – мыслящий человек. Мы ждем личностей, и именно таким талантливым людям хотим дать путь", — рассказала Герзмава.В пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.Среди членов жюри худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие.Общий призовой фонд – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.Конкурс завершится 22 января гала-концертом победителей и лауреатов.
https://ria.ru/20230110/bolshoyteatr-1843873143.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, хибла герзмава, москва, александр титель, дмитрий бертман
Культура, Новости культуры, Музыка, Хибла Герзмава, Москва, Александр Титель, Дмитрий Бертман
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, говорится
на сайте мероприятия. Площадкой для его проведения станет Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
"Программа конкурса чрезвычайно важна. Она у нас очень разнообразная, интересная – в ней и оперетта, и народные песни, и оперные арии разных стилей и эпох, и романсы… Она предоставит шанс певцу проявить себя со всех сторон. Мы скрупулезно работали над программой, чтобы сделать ее расширенной, такой, которая даст возможность нам понять, что певец – мыслящий человек. Мы ждем личностей, и именно таким талантливым людям хотим дать путь", — рассказала Герзмава.
В пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.
Среди членов жюри худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие.
Общий призовой фонд – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.
Конкурс завершится 22 января гала-концертом победителей и лауреатов.