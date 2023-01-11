Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230111/gerzmava-1844063646.html
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 11.01.2023
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, говорится на сайте мероприятия. Площадкой для его проведения станет... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:43
2023-01-11T11:43
культура
новости культуры
музыка
хибла герзмава
москва
александр титель
дмитрий бертман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770507518_0:388:2650:1879_1920x0_80_0_0_fbbc523b4916b88e232584e4b6ccd4c8.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, говорится на сайте мероприятия. Площадкой для его проведения станет Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко."Программа конкурса чрезвычайно важна. Она у нас очень разнообразная, интересная – в ней и оперетта, и народные песни, и оперные арии разных стилей и эпох, и романсы… Она предоставит шанс певцу проявить себя со всех сторон. Мы скрупулезно работали над программой, чтобы сделать ее расширенной, такой, которая даст возможность нам понять, что певец – мыслящий человек. Мы ждем личностей, и именно таким талантливым людям хотим дать путь", — рассказала Герзмава.В пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.Среди членов жюри худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие.Общий призовой фонд – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.Конкурс завершится 22 января гала-концертом победителей и лауреатов.
https://ria.ru/20230110/bolshoyteatr-1843873143.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770507518_0:58:2650:2046_1920x0_80_0_0_51e210b81e91fcd2ccacfe48e18c4cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, хибла герзмава, москва, александр титель, дмитрий бертман
Культура, Новости культуры, Музыка, Хибла Герзмава, Москва, Александр Титель, Дмитрий Бертман
11:43 11.01.2023
 
В Москве стартует конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

© Фото : МАМТОперная певица Хибла Герзмава
Оперная певица Хибла Герзмава - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : МАМТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве стартует I Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, говорится на сайте мероприятия. Площадкой для его проведения станет Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
"Программа конкурса чрезвычайно важна. Она у нас очень разнообразная, интересная – в ней и оперетта, и народные песни, и оперные арии разных стилей и эпох, и романсы… Она предоставит шанс певцу проявить себя со всех сторон. Мы скрупулезно работали над программой, чтобы сделать ее расширенной, такой, которая даст возможность нам понять, что певец – мыслящий человек. Мы ждем личностей, и именно таким талантливым людям хотим дать путь", — рассказала Герзмава.
В пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.
Среди членов жюри худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие.
Общий призовой фонд – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.
Конкурс завершится 22 января гала-концертом победителей и лауреатов.
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 13:11Культура
Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава
 
КультураНовости культурыМузыкаХибла ГерзмаваМоскваАлександр ТительДмитрий Бертман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала