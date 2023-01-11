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Биография Валерия Герасимова

Биография Валерия Герасимова - РИА Новости, 11.01.2023

Биография Валерия Герасимова

Генерал армии Валерий Васильевич Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:38

2023-01-11T19:38

2023-01-11T19:38

справки

валерий герасимов

безопасность

россия

сергей шойгу

украина

генеральный штаб вооруженных сил российской федерации

генеральный штаб вооруженных сил рф

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Генерал армии Валерий Васильевич Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани.В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР (ныне Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище). В 1987 году – Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. В 1997 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.После окончания танкового училища командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и Дальневосточном военном округе.С 1987 года проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе.В 1993-1995 годах – командир мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск.С 1997 года проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.С 2003 по 2005 год – начальник штаба Дальневосточного военного округа.С 2005 года – начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, с декабря 2006 года – начальник штаба Северо-Кавказского военного округа.В декабре 2007 года был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, в феврале 2009 года – командующим войсками Московского военного округа.С декабря 2010 года – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.С 26 апреля 2012 года – командующий войсками Центрального военного округа.9 ноября 2012 года указом президента РФ назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем министра обороны Российской Федерации.11 января 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине.Герой Российской Федерации (2016).Награжден орденами "Святого Георгия" III и IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, валерий герасимов, безопасность, россия, сергей шойгу, украина, генеральный штаб вооруженных сил российской федерации, генеральный штаб вооруженных сил рф