https://ria.ru/20230111/generatory-1844171775.html

Норвегия передала украинским пограничникам более ста генераторов

Норвегия передала украинским пограничникам более ста генераторов - РИА Новости, 11.01.2023

Норвегия передала украинским пограничникам более ста генераторов

Госпогранслужба Украины в среду сообщила, что украинские пограничники получили от Норвегии в качестве помощи партию из ста генераторов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:28

2023-01-11T16:28

2023-01-11T16:29

в мире

дмитрий кулеба

украина

норвегия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины в среду сообщила, что украинские пограничники получили от Норвегии в качестве помощи партию из ста генераторов. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки. Ранее председатель правления "Биоэнергетической ассоциации Украины" Георгий Гелетуха заявил, что бензиновые и дизельные генераторы, которые партнеры Киева передают в качестве технической помощи и которые массово власти закупают для предприятий, в перспективе не решат вопрос энергобезопасности Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230110/stryker-1843791855.html

украина

норвегия

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в мире, дмитрий кулеба, украина, норвегия