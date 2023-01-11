https://ria.ru/20230111/galkin-1844024078.html
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград - РИА Новости, 11.01.2023
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:21
2023-01-11T06:21
2023-01-11T12:05
максим галкин
сергей цивилев
кемеровская область
дубай
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704938_0:93:2493:1495_1920x0_80_0_0_cc94107f04f25564f4ff9a113850ca4b.jpg
КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Кузбасса. Во вторник Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Галкина* областных наград.В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230106/lozung-1843210655.html
кемеровская область
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704938_153:0:2341:1641_1920x0_80_0_0_2ec4eee619bb1d8d881b740bf2a8b186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим галкин, сергей цивилев, кемеровская область, дубай
Максим Галкин, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Дубай, Шоубиз
06:21 11.01.2023 (обновлено: 12:05 11.01.2023)
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград
Глава Кузбасса Цивилев подписал постановление о лишении Галкина региональных наград