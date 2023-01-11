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Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград - РИА Новости, 11.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230111/galkin-1844024078.html
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград - РИА Новости, 11.01.2023
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:21
2023-01-11T12:05
максим галкин
сергей цивилев
кемеровская область
дубай
шоубиз
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КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Кузбасса. Во вторник Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Галкина* областных наград.В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230106/lozung-1843210655.html
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максим галкин, сергей цивилев, кемеровская область, дубай
Максим Галкин, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Дубай, Шоубиз
06:21 11.01.2023 (обновлено: 12:05 11.01.2023)
 
Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград

Глава Кузбасса Цивилев подписал постановление о лишении Галкина региональных наград

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Максим Галкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Кузбасса.
"В связи с совершением Галкиным* Максимом Александровичем проступка, порочащего его как награжденного, постановляю: лишить Галкина* Максима Александровича наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса; медали "За веру и добро", – говорится в тексте постановления.
Во вторник Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Галкина* областных наград.
В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 00:35
Галкин* выкрикнул лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае
 
ШоубизМаксим ГалкинСергей ЦивилевКемеровская областьДубай
 
 
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