https://ria.ru/20230111/galkin-1844024078.html

Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград

Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград - РИА Новости, 11.01.2023

Глава Кузбасса лишил Галкина* региональных наград

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T06:21

2023-01-11T06:21

2023-01-11T12:05

максим галкин

сергей цивилев

кемеровская область

дубай

шоубиз

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КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Кузбасса. Во вторник Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить Галкина* областных наград.В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230106/lozung-1843210655.html

кемеровская область

дубай

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2023

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максим галкин, сергей цивилев, кемеровская область, дубай