https://ria.ru/20230111/fregat-1844253315.html
Корабль британских ВМС следит за "Адмиралом Горшковым" в Северном море
Корабль британских ВМС следит за "Адмиралом Горшковым" в Северном море - РИА Новости, 11.01.2023
Корабль британских ВМС следит за "Адмиралом Горшковым" в Северном море
Корабль британских военно-морских сил следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами" российского фрегата "Адмирал Горшков" и сопровождающего его... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:02
2023-01-11T21:02
2023-01-11T21:02
россия
великобритания
норвежское море
адмирал горшков (фрегат)
северное море
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Корабль британских военно-морских сил следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами" российского фрегата "Адмирал Горшков" и сопровождающего его танкера "Кама" через международные воды рядом с Британией, сообщается на сайте ВМС. Командир Portland Эд Мосс-Уорд заявил, что сопровождение кораблей в британских территориальных водах и прилегающих к ним акваториях является рутинной деятельностью ВМС Британии. В среду минобороны РФ сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал флота Советского союза Горшков" провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море. Президент РФ Владимир Путин еще 21 декабря 2022 года сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия. Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, говорил президент. "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html
https://ria.ru/20230110/gorshkov-1843799980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, норвежское море, адмирал горшков (фрегат), северное море
Россия, Великобритания, Норвежское море, Адмирал Горшков (фрегат), Северное море
Корабль британских ВМС следит за "Адмиралом Горшковым" в Северном море
Корабль британских ВМС следит за проходом "Адмирала Горшкова" через воды рядом с Британией
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Корабль британских военно-морских сил следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами" российского фрегата "Адмирал Горшков" и сопровождающего его танкера "Кама" через международные воды рядом с Британией, сообщается на сайте ВМС.
"(Корабль) HMS Portland следит за российским фрегатом "Адмирал Горшков" с управляемыми ракетами и сопровождающим танкером "Кама" во время их прохода в международных водах недалеко от Великобритании. Portland со своим специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и сообщает о передвижениях российских кораблей в Северном море", - говорится в заявлении.
Командир Portland Эд Мосс-Уорд заявил, что сопровождение кораблей в британских территориальных водах и прилегающих к ним акваториях является рутинной деятельностью ВМС Британии.
В среду минобороны РФ
сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал флота Советского союза Горшков" провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море
.
Президент РФ Владимир Путин
еще 21 декабря 2022 года сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.
Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, говорил президент.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.