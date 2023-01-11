https://ria.ru/20230111/fregat-1844253315.html

Корабль британских ВМС следит за "Адмиралом Горшковым" в Северном море

Корабль британских ВМС следит за "Адмиралом Горшковым" в Северном море - РИА Новости, 11.01.2023

Корабль британских ВМС следит за "Адмиралом Горшковым" в Северном море

Корабль британских военно-морских сил следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами" российского фрегата "Адмирал Горшков" и сопровождающего его... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:02

2023-01-11T21:02

2023-01-11T21:02

россия

великобритания

норвежское море

адмирал горшков (фрегат)

северное море

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Корабль британских военно-морских сил следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами" российского фрегата "Адмирал Горшков" и сопровождающего его танкера "Кама" через международные воды рядом с Британией, сообщается на сайте ВМС. Командир Portland Эд Мосс-Уорд заявил, что сопровождение кораблей в британских территориальных водах и прилегающих к ним акваториях является рутинной деятельностью ВМС Британии. В среду минобороны РФ сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал флота Советского союза Горшков" провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море. Президент РФ Владимир Путин еще 21 декабря 2022 года сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия. Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, говорил президент. "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.

https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html

https://ria.ru/20230110/gorshkov-1843799980.html

россия

великобритания

норвежское море

северное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, великобритания, норвежское море, адмирал горшков (фрегат), северное море