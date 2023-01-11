https://ria.ru/20230111/estoniya-1844193959.html
МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина
МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина - РИА Новости, 11.01.2023
МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Эстонии о сокращении числа дипломатов и техработников российского посольства: такие... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:23
2023-01-11T17:23
2023-01-11T17:41
россия
эстония
таллин
в мире
санкции в отношении россии
мария захарова
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Эстонии о сокращении числа дипломатов и техработников российского посольства: такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах."Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа", - заявила Захарова в комментарии о требовании Таллина сократить число дипломатов и технических работников посольства РФ, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Эстония, добавила Захарова, является одним из наиболее враждебных по отношению к РФ государств, что в Москве видят, а русофобия там возведена в "ранг официальной доктрины"."Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам", - также отметила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230111/estoniya-1844130225.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, эстония, таллин, в мире, санкции в отношении россии, мария захарова
Россия, Эстония, Таллин, В мире, Санкции в отношении России, Мария Захарова
17:23 11.01.2023 (обновлено: 17:41 11.01.2023)
МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина
В Москве пообещали ответить, если Эстонии сократит число российских дипломатов