https://ria.ru/20230111/estoniya-1844193959.html

МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина

МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина - РИА Новости, 11.01.2023

МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Эстонии о сокращении числа дипломатов и техработников российского посольства: такие... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:23

2023-01-11T17:23

2023-01-11T17:41

россия

эстония

таллин

в мире

санкции в отношении россии

мария захарова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Эстонии о сокращении числа дипломатов и техработников российского посольства: такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа.Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах."Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа", - заявила Захарова в комментарии о требовании Таллина сократить число дипломатов и технических работников посольства РФ, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Эстония, добавила Захарова, является одним из наиболее враждебных по отношению к РФ государств, что в Москве видят, а русофобия там возведена в "ранг официальной доктрины"."Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам", - также отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230111/estoniya-1844130225.html

https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

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таллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эстония, таллин, в мире, санкции в отношении россии, мария захарова