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Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля - РИА Новости, 11.01.2023
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Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля
Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля - РИА Новости, 11.01.2023
Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля
Министерство иностранных дел Эстонии оповестило в среду посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:30
2023-01-11T14:55
эстония
в мире
россия
санкции в отношении россии
урмас рейнсалу
таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии оповестило в среду посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства."Согласно решению, Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах.По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. "Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан", - цитирует Рейнсалу пресс-служба.Глава МИД отметил, что с начала событий на Украине Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. "Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Теперь устанавливаем верхний предел на количество работающих в Эстонии российских дипломатов с целью достижения паритета", - подчеркнул Рейнсалу.По данным Рейнсалу, сейчас в посольстве РФ в Таллине работают 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих.
https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html
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эстония, в мире, россия, санкции в отношении россии, урмас рейнсалу, таллин
Эстония, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Урмас Рейнсалу, Таллин
14:30 11.01.2023 (обновлено: 14:55 11.01.2023)
 
Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля

МИД Эстонии потребовал сократить штат посольства России с 1 февраля

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии оповестило в среду посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
"Согласно решению, Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах.
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По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. "Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан", - цитирует Рейнсалу пресс-служба.
Глава МИД отметил, что с начала событий на Украине Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. "Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Теперь устанавливаем верхний предел на количество работающих в Эстонии российских дипломатов с целью достижения паритета", - подчеркнул Рейнсалу.
По данным Рейнсалу, сейчас в посольстве РФ в Таллине работают 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих.
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ЭстонияВ миреРоссияСанкции в отношении РоссииУрмас РейнсалуТаллин
 
 
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