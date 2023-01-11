https://ria.ru/20230111/estoniya-1844130225.html

Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля

Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля - РИА Новости, 11.01.2023

Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля

Министерство иностранных дел Эстонии оповестило в среду посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:30

2023-01-11T14:30

2023-01-11T14:55

эстония

в мире

россия

санкции в отношении россии

урмас рейнсалу

таллин

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии оповестило в среду посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства."Согласно решению, Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах.По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. "Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан", - цитирует Рейнсалу пресс-служба.Глава МИД отметил, что с начала событий на Украине Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. "Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Теперь устанавливаем верхний предел на количество работающих в Эстонии российских дипломатов с целью достижения паритета", - подчеркнул Рейнсалу.По данным Рейнсалу, сейчас в посольстве РФ в Таллине работают 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих.

https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

https://ria.ru/20221217/estoniya-1839467150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, в мире, россия, санкции в отношении россии, урмас рейнсалу, таллин