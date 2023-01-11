https://ria.ru/20230111/energetiki-1844049162.html
Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним
Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 11.01.2023
Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос среди читателей своего телеграм-канала по теме запрета продажи энергетиков среди несовершеннолетних на... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:26
2023-01-11T10:26
2023-01-11T10:26
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_0:114:1921:1194_1920x0_80_0_0_bd8bc294045527c641974edd12beffc8.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос среди читателей своего телеграм-канала по теме запрета продажи энергетиков среди несовершеннолетних на федеральном уровне, большинство высказывается за введение таких мер. Отвечая на вопрос, "считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне", из более чем 40 тысяч проголосовавших порядка 91% ответили "да", около 5% не поддержали идею и порядка 4% ответили, что им "все равно". Володин отметил, что по данной теме ему поступает много обращений от граждан, и напомнил, что сейчас продажа энергетиков разрешена в 28 субъектах РФ, а сам вопрос находится в полномочиях регионов. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в палату законопроект о запрете на федеральном уровне розничной продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и ограничении их продажи в общественных местах.
https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_61:0:1774:1285_1920x0_80_0_0_f93e8a49d1f1ddc914fffd338690aed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним
Подписчики Telegram-канала Володина поддержали идею запрета продавать энергетики до 18 лет