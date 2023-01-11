https://ria.ru/20230111/energetiki-1844049162.html

Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним

Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 11.01.2023

Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос среди читателей своего телеграм-канала по теме запрета продажи энергетиков среди несовершеннолетних на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:26

2023-01-11T10:26

2023-01-11T10:26

общество

здоровье - общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос среди читателей своего телеграм-канала по теме запрета продажи энергетиков среди несовершеннолетних на федеральном уровне, большинство высказывается за введение таких мер. Отвечая на вопрос, "считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне", из более чем 40 тысяч проголосовавших порядка 91% ответили "да", около 5% не поддержали идею и порядка 4% ответили, что им "все равно". Володин отметил, что по данной теме ему поступает много обращений от граждан, и напомнил, что сейчас продажа энергетиков разрешена в 28 субъектах РФ, а сам вопрос находится в полномочиях регионов. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в палату законопроект о запрете на федеральном уровне розничной продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и ограничении их продажи в общественных местах.

https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, россия