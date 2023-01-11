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Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 11.01.2023
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Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним
Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 11.01.2023
Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос среди читателей своего телеграм-канала по теме запрета продажи энергетиков среди несовершеннолетних на... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:26
2023-01-11T10:26
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос среди читателей своего телеграм-канала по теме запрета продажи энергетиков среди несовершеннолетних на федеральном уровне, большинство высказывается за введение таких мер. Отвечая на вопрос, "считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне", из более чем 40 тысяч проголосовавших порядка 91% ответили "да", около 5% не поддержали идею и порядка 4% ответили, что им "все равно". Володин отметил, что по данной теме ему поступает много обращений от граждан, и напомнил, что сейчас продажа энергетиков разрешена в 28 субъектах РФ, а сам вопрос находится в полномочиях регионов. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в палату законопроект о запрете на федеральном уровне розничной продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и ограничении их продажи в общественных местах.
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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
10:26 11.01.2023
 
Володин провел опрос о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним

Подписчики Telegram-канала Володина поддержали идею запрета продавать энергетики до 18 лет

© Фото : Pixabay / HerbichЭнергетический напиток
Энергетический напиток - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Pixabay / Herbich
Энергетический напиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос среди читателей своего телеграм-канала по теме запрета продажи энергетиков среди несовершеннолетних на федеральном уровне, большинство высказывается за введение таких мер.
Отвечая на вопрос, "считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне", из более чем 40 тысяч проголосовавших порядка 91% ответили "да", около 5% не поддержали идею и порядка 4% ответили, что им "все равно".
Володин отметил, что по данной теме ему поступает много обращений от граждан, и напомнил, что сейчас продажа энергетиков разрешена в 28 субъектах РФ, а сам вопрос находится в полномочиях регионов.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в палату законопроект о запрете на федеральном уровне розничной продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и ограничении их продажи в общественных местах.
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