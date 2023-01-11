https://ria.ru/20230111/elektromobil-1844112369.html

"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге

"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге - РИА Новости, 11.01.2023

"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге

"АвтоВАЗ" готов рассмотреть возможность производства электромобилей "е-Нева" (разработаны концерном "Алмаз - Антей") на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:29

2023-01-11T13:29

2023-01-11T13:44

экономика

санкт-петербург

автоваз

концерн пво "алмаз-антей"

максим соколов

авто

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

lada vesta

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" готов рассмотреть возможность производства электромобилей "е-Нева" (разработаны концерном "Алмаз - Антей") на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении автопроизводителя.Ранее в среду компания заявила, что готова рассмотреть возможность производства электромобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге."Новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге "Концерном ВКО "Алмаз - Антей" электромобиля "е-Нева", - отмечают также в "АвтоВАЗе".Президент компании Максим Соколов во вторник заявил, что завод в Санкт-Петербурге в январе-феврале перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ".В автоконцерне также объявляли, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии, на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.

https://ria.ru/20221226/moskvich-1841484419.html

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экономика, санкт-петербург, автоваз, концерн пво "алмаз-антей", максим соколов, авто, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta