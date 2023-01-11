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"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге - РИА Новости, 11.01.2023
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"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге
"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге - РИА Новости, 11.01.2023
"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге
"АвтоВАЗ" готов рассмотреть возможность производства электромобилей "е-Нева" (разработаны концерном "Алмаз - Антей") на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:29
2023-01-11T13:44
экономика
санкт-петербург
автоваз
концерн пво "алмаз-антей"
максим соколов
авто
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
lada vesta
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" готов рассмотреть возможность производства электромобилей "е-Нева" (разработаны концерном "Алмаз - Антей") на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении автопроизводителя.Ранее в среду компания заявила, что готова рассмотреть возможность производства электромобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге."Новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге "Концерном ВКО "Алмаз - Антей" электромобиля "е-Нева", - отмечают также в "АвтоВАЗе".Президент компании Максим Соколов во вторник заявил, что завод в Санкт-Петербурге в январе-феврале перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ".В автоконцерне также объявляли, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии, на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.
https://ria.ru/20221226/moskvich-1841484419.html
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экономика, санкт-петербург, автоваз, концерн пво "алмаз-антей", максим соколов, авто, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta
Экономика, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Максим Соколов, Авто, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Lada Vesta
13:29 11.01.2023 (обновлено: 13:44 11.01.2023)
 
"АвтоВАЗ" может начать производство электромобилей на заводе в Петербурге

"АвтоВАЗ" может начать производство на заводе в Петербурге электромобиля "е-Нева"

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в медиабанкЛоготип "АвтоВАЗа"
Логотип АвтоВАЗа - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Логотип "АвтоВАЗа". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" готов рассмотреть возможность производства электромобилей "е-Нева" (разработаны концерном "Алмаз - Антей") на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении автопроизводителя.
Ранее в среду компания заявила, что готова рассмотреть возможность производства электромобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
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"Новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге "Концерном ВКО "Алмаз - Антей" электромобиля "е-Нева", - отмечают также в "АвтоВАЗе".
Президент компании Максим Соколов во вторник заявил, что завод в Санкт-Петербурге в январе-феврале перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ".
В автоконцерне также объявляли, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии, на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургАвтоВАЗКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Максим СоколовАвтоНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Lada Vesta
 
 
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