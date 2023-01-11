https://ria.ru/20230111/ekonomika-1844143094.html

Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России

Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России - РИА Новости, 11.01.2023

Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России

Президент России Владимир Путин обозначил необходимость укрепления финансового суверенитета страны, подчеркнул, что рассчитывает на работу Центрального банка... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:05

2023-01-11T15:05

2023-01-11T15:34

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил необходимость укрепления финансового суверенитета страны, подчеркнул, что рассчитывает на работу Центрального банка страны.Он отметил, что очень рассчитывает на эффективную, как это было в 2022 году, работу Центрального банка и правительства, прежде всего, экономического блока и министерства финансов.

https://ria.ru/20230111/krizis-1844114822.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин