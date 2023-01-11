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Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России
Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России - РИА Новости, 11.01.2023
Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России
Президент России Владимир Путин обозначил необходимость укрепления финансового суверенитета страны, подчеркнул, что рассчитывает на работу Центрального банка... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:05
2023-01-11T15:34
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил необходимость укрепления финансового суверенитета страны, подчеркнул, что рассчитывает на работу Центрального банка страны.Он отметил, что очень рассчитывает на эффективную, как это было в 2022 году, работу Центрального банка и правительства, прежде всего, экономического блока и министерства финансов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин
15:05 11.01.2023 (обновлено: 15:34 11.01.2023)
 
Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России

Путин заявил, что рассчитывает на ЦБ в укреплении финансового суверенитета страны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обозначил необходимость укрепления финансового суверенитета страны, подчеркнул, что рассчитывает на работу Центрального банка страны.
"Системный вопрос - это укрепление финансового суверенитета нашей страны, это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Он отметил, что очень рассчитывает на эффективную, как это было в 2022 году, работу Центрального банка и правительства, прежде всего, экономического блока и министерства финансов.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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