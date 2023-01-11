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В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023
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В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22"
В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023
В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22"
Состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" хорошее, космонавты готовы пробыть на МКС дольше запланированного, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:00
2023-01-11T18:00
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
наса
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" хорошее, космонавты готовы пробыть на МКС дольше запланированного, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. 15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена на несколько месяцев. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), НАСА
18:00 11.01.2023
 
В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22"

"Роскосмос": состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" позволяет продлить их миссию на МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" хорошее, космонавты готовы пробыть на МКС дольше запланированного, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Медицинская комиссия доложила, что состояние экипажа оценивается как хорошее, и они готовы пробыть на орбите дольше", - сказал Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА.
15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена на несколько месяцев. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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