В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22"
"Роскосмос": состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" позволяет продлить их миссию на МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" хорошее, космонавты готовы пробыть на МКС дольше запланированного, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Медицинская комиссия доложила, что состояние экипажа оценивается как хорошее, и они готовы пробыть на орбите дольше", - сказал Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА.
15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена на несколько месяцев. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
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