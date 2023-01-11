https://ria.ru/20230111/ekipazh-1844208965.html

В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22"

В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22" - РИА Новости, 11.01.2023

В "Роскосмосе" рассказали о результатах медкомиссии экипажа "Союза МС-22"

Состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" хорошее, космонавты готовы пробыть на МКС дольше запланированного, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:00

2023-01-11T18:00

2023-01-11T18:00

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

наса

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Состояние здоровья экипажа "Союза МС-22" хорошее, космонавты готовы пробыть на МКС дольше запланированного, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. 15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена на несколько месяцев. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.

https://ria.ru/20221221/mks-1840187816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса