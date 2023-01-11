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На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек
На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек - РИА Новости, 12.01.2023
На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек
Шесть человек пострадали, один погиб в результате дорожной аварии с автобусом и КАМАЗом на трассе в районе Армавира, сообщили в оперативном штабе Краснодарского РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-11T23:55
2023-01-11T23:55
2023-01-12T00:34
происшествия
армавир
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали, один погиб в результате дорожной аварии с автобусом и КАМАЗом на трассе в районе Армавира, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Три человека находятся в реанимации, еще один человек пережил клиническую смерть."О состоянии пострадавших рассказали врачи городской больницы Армавира. После аварии трое человек находятся в реанимации: за их жизни борются врачи… Одна из пассажирок автобуса в результате ДТП получила перелом основания черепа и впала в кому. В 18.15 врачи зафиксировали клиническую смерть. Однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни", - говорится в сообщении.Отмечается также, что водитель автобуса попал в медучреждение с травмой позвоночника, водитель "Камаза" отделался ушибами.По предварительным данным, авария произошла из-за водителя КАМАЗа, который проехал на "красный", сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю."По предварительным данным, мужчина, управляя большегрузным автомобилем "КАМАЗ", допустил проезд регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора и столкновение с автобусом "ПАЗ", который выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230111/penza-1844019327.html
https://ria.ru/20230111/avtobus-1844121931.html
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РИА Новости
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происшествия, армавир, краснодарский край, россия
Происшествия, Армавир, Краснодарский край, Россия
23:55 11.01.2023 (обновлено: 00:34 12.01.2023)
На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек
На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек, шесть пострадали
КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали, один погиб в результате дорожной аварии с автобусом и КАМАЗом на трассе в районе Армавира, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В 17.50 на 157 километре трассы Р-217 в районе Армавира произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с КАМАЗом. В результате ДТП один человек погиб, шесть – пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Три человека находятся в реанимации, еще один человек пережил клиническую смерть.
"О состоянии пострадавших рассказали врачи городской больницы Армавира. После аварии трое человек находятся в реанимации: за их жизни борются врачи… Одна из пассажирок автобуса в результате ДТП получила перелом основания черепа и впала в кому. В 18.15 врачи зафиксировали клиническую смерть. Однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что водитель автобуса попал в медучреждение с травмой позвоночника, водитель "Камаза" отделался ушибами.
По предварительным данным, авария произошла из-за водителя КАМАЗа, который проехал на "красный", сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ
по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, мужчина, управляя большегрузным автомобилем "КАМАЗ", допустил проезд регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора и столкновение с автобусом "ПАЗ", который выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.