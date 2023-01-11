https://ria.ru/20230111/dtp-1844266439.html

На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек

На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек - РИА Новости, 12.01.2023

На Кубани при лобовом столкновении автобуса и КамАЗа погиб один человек

Шесть человек пострадали, один погиб в результате дорожной аварии с автобусом и КАМАЗом на трассе в районе Армавира, сообщили в оперативном штабе Краснодарского РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-11T23:55

2023-01-11T23:55

2023-01-12T00:34

происшествия

армавир

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Шесть человек пострадали, один погиб в результате дорожной аварии с автобусом и КАМАЗом на трассе в районе Армавира, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Три человека находятся в реанимации, еще один человек пережил клиническую смерть."О состоянии пострадавших рассказали врачи городской больницы Армавира. После аварии трое человек находятся в реанимации: за их жизни борются врачи… Одна из пассажирок автобуса в результате ДТП получила перелом основания черепа и впала в кому. В 18.15 врачи зафиксировали клиническую смерть. Однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни", - говорится в сообщении.Отмечается также, что водитель автобуса попал в медучреждение с травмой позвоночника, водитель "Камаза" отделался ушибами.По предварительным данным, авария произошла из-за водителя КАМАЗа, который проехал на "красный", сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю."По предварительным данным, мужчина, управляя большегрузным автомобилем "КАМАЗ", допустил проезд регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора и столкновение с автобусом "ПАЗ", который выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230111/penza-1844019327.html

https://ria.ru/20230111/avtobus-1844121931.html

армавир

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, армавир, краснодарский край, россия