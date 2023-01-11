https://ria.ru/20230111/dtp-1844252123.html

На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями

На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями - РИА Новости, 11.01.2023

На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями

Неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями на внутренней стороне 42 километра МКАД в Москве, движение восстановлено, сообщает в своем... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:55

2023-01-11T20:55

2023-01-11T20:55

происшествия

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

калужское шоссе

мкад

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями на внутренней стороне 42 километра МКАД в Москве, движение восстановлено, сообщает в своем телеграм-канале столичный Дептранс. "На внутренней стороне 42 километра МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе) произошло столкновение с неисправным грузовым автомобилем, вследствие чего было задето еще несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Дептранс сообщал о перекрытии четырех полос движения из пяти. Позднее сообщили, что движение восстановлено.

москва

калужское шоссе

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, калужское шоссе, мкад