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На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями - РИА Новости, 11.01.2023
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На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями
На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями - РИА Новости, 11.01.2023
На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями
Неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями на внутренней стороне 42 километра МКАД в Москве, движение восстановлено, сообщает в своем... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:55
2023-01-11T20:55
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
калужское шоссе
мкад
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями на внутренней стороне 42 километра МКАД в Москве, движение восстановлено, сообщает в своем телеграм-канале столичный Дептранс. "На внутренней стороне 42 километра МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе) произошло столкновение с неисправным грузовым автомобилем, вследствие чего было задето еще несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Дептранс сообщал о перекрытии четырех полос движения из пяти. Позднее сообщили, что движение восстановлено.
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, калужское шоссе, мкад
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Калужское шоссе, МКАД
20:55 11.01.2023
 
На МКАД неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями

Неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями на МКАД, движение восстановлено

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Неисправный грузовик столкнулся с несколькими автомобилями на внутренней стороне 42 километра МКАД в Москве, движение восстановлено, сообщает в своем телеграм-канале столичный Дептранс.
"На внутренней стороне 42 километра МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе) произошло столкновение с неисправным грузовым автомобилем, вследствие чего было задето еще несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Дептранс сообщал о перекрытии четырех полос движения из пяти. Позднее сообщили, что движение восстановлено.
 
ПроисшествияАвтоМоскваДепартамент транспорта г. МосквыКалужское шоссеМКАД
 
 
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