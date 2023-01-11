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Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений - РИА Новости, 11.01.2023
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Липецкая область
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Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений
Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений - РИА Новости, 11.01.2023
Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений
Липецкая область получит дополнительные средства из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений Липецкой станции аэрации, сообщил губернатор Игорь РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:27
2023-01-11T12:27
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительные средства из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений Липецкой станции аэрации, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, регион получит 1,6 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что с предложением о реконструкции объектов МУП "Липецкая станция аэрации" вышло ООО "РВК – Липецк", концессионер заявил о готовности модернизировать очистные сооружения. Общая стоимость работ превышает четыре миллиарда рублей. Проект планируется завершить к концу 2024 года."Благодаря этому сможем реализовать все необходимые мероприятия, в том числе по строительству объектов для переработки и утилизации осадка сточных вод. А значит, проблема неприятного запаха останется в прошлом. Да и сами очистные приведем в порядок, чтобы служили еще долгие годы и не наносили вреда окружающей среде", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
12:27 11.01.2023
 

Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания Координационного Совета по развитию МСП
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания Координационного Совета по развитию МСП - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания Координационного Совета по развитию МСП
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительные средства из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений Липецкой станции аэрации, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, регион получит 1,6 миллиарда рублей.
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Артамонов отметил, что с предложением о реконструкции объектов МУП "Липецкая станция аэрации" вышло ООО "РВК – Липецк", концессионер заявил о готовности модернизировать очистные сооружения. Общая стоимость работ превышает четыре миллиарда рублей. Проект планируется завершить к концу 2024 года.
"Благодаря этому сможем реализовать все необходимые мероприятия, в том числе по строительству объектов для переработки и утилизации осадка сточных вод. А значит, проблема неприятного запаха останется в прошлом. Да и сами очистные приведем в порядок, чтобы служили еще долгие годы и не наносили вреда окружающей среде", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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