https://ria.ru/20230111/dopsredstva-1844092376.html

Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений

Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений - РИА Новости, 11.01.2023

Липецкая область получит допсредства на реконструкцию очистных сооружений

Липецкая область получит дополнительные средства из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений Липецкой станции аэрации, сообщил губернатор Игорь РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:27

2023-01-11T12:27

2023-01-11T12:27

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительные средства из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений Липецкой станции аэрации, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, регион получит 1,6 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что с предложением о реконструкции объектов МУП "Липецкая станция аэрации" вышло ООО "РВК – Липецк", концессионер заявил о готовности модернизировать очистные сооружения. Общая стоимость работ превышает четыре миллиарда рублей. Проект планируется завершить к концу 2024 года."Благодаря этому сможем реализовать все необходимые мероприятия, в том числе по строительству объектов для переработки и утилизации осадка сточных вод. А значит, проблема неприятного запаха останется в прошлом. Да и сами очистные приведем в порядок, чтобы служили еще долгие годы и не наносили вреда окружающей среде", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230109/stroyka-1843662182.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов