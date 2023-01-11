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Украинские войска за полчаса два раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/donetsk-1844127339.html
Украинские войска за полчаса два раза обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса два раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска за полчаса два раза обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 35 минут, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:20
2023-01-11T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 35 минут, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13:55 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230111/obstrel-1844110260.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
14:20 11.01.2023
 
Украинские войска за полчаса два раза обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ за полчаса два раза обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 35 минут, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13:55 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 13:24Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Александровку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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