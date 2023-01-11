Украинские войска за полчаса два раза обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ за полчаса два раза обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 35 минут, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13:55 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.