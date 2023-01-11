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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/donetsk-1844066131.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:24
2023-01-11T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 11.00 украинские войска выпустили по Старомихайловке три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230111/donbass-1844060482.html
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:24 11.01.2023 (обновлено: 11:26 11.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Разрушенное здание в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенное здание в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Вчера, 11:05Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов
Кроме того, в 11.00 украинские войска выпустили по Старомихайловке три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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