https://ria.ru/20230111/doklad-1844179411.html
Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах
Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:47
2023-01-11T16:47
2023-01-11T16:47
владимир путин
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах. На совещании с членами правительства Путин отметил, что медицинские работники в новых регионах работают в условиях серьезной нагрузки, не сопоставимой даже с той, которая была в условиях пандемии, попросил подумать о том, как их поддержать. "Завтра на эту тему проводим совещание, есть у нас определенные предложения по этому поводу, будем их докладывать вам отдельно", - отреагировала Голикова.
https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, татьяна голикова, россия, здоровье - общество
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Россия, Здоровье - Общество
Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах
Вице-премьер Голикова: Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах.
На совещании с членами правительства Путин отметил, что медицинские работники в новых регионах работают в условиях серьезной нагрузки, не сопоставимой даже с той, которая была в условиях пандемии, попросил подумать о том, как их поддержать.
"Завтра на эту тему проводим совещание, есть у нас определенные предложения по этому поводу, будем их докладывать вам отдельно", - отреагировала Голикова.