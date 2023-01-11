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Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
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Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах
Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:47
2023-01-11T16:47
владимир путин
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах. На совещании с членами правительства Путин отметил, что медицинские работники в новых регионах работают в условиях серьезной нагрузки, не сопоставимой даже с той, которая была в условиях пандемии, попросил подумать о том, как их поддержать. "Завтра на эту тему проводим совещание, есть у нас определенные предложения по этому поводу, будем их докладывать вам отдельно", - отреагировала Голикова.
https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html
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владимир путин, татьяна голикова, россия, здоровье - общество
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Россия, Здоровье - Общество
16:47 11.01.2023
 
Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах

Вице-премьер Голикова: Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах.
На совещании с членами правительства Путин отметил, что медицинские работники в новых регионах работают в условиях серьезной нагрузки, не сопоставимой даже с той, которая была в условиях пандемии, попросил подумать о том, как их поддержать.
"Завтра на эту тему проводим совещание, есть у нас определенные предложения по этому поводу, будем их докладывать вам отдельно", - отреагировала Голикова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:07
Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях
 
Владимир ПутинТатьяна ГоликоваРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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