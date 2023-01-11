https://ria.ru/20230111/doklad-1844179411.html

Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах

Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023

Путину представят доклад по поддержке медиков в новых регионах

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:47

2023-01-11T16:47

2023-01-11T16:47

владимир путин

татьяна голикова

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что президенту страны Владимиру Путину представят отдельный доклад по поддержке медиков в новых регионах. На совещании с членами правительства Путин отметил, что медицинские работники в новых регионах работают в условиях серьезной нагрузки, не сопоставимой даже с той, которая была в условиях пандемии, попросил подумать о том, как их поддержать. "Завтра на эту тему проводим совещание, есть у нас определенные предложения по этому поводу, будем их докладывать вам отдельно", - отреагировала Голикова.

https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, татьяна голикова, россия, здоровье - общество