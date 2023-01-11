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Ненефтегазовые допдоходы бюджета составили 200 миллиардов рублей
Ненефтегазовые допдоходы бюджета составили 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.01.2023
Ненефтегазовые допдоходы бюджета составили 200 миллиардов рублей
Дополнительные доходы бюджета РФ составили 200 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, причем они не связаны с... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:59
2023-01-11T14:59
2023-01-11T15:57
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета РФ составили 200 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, причем они не связаны с нефтяными и газовыми доходами."С утра мы с коллегами обсуждали из администрации, мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они не связаны ни с нефтяными, ни с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, 200 миллиардов предварительно дополнительные доходы. Это позволит нам решать все задачи, которые мы ставим по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными. Имеется в виду работа на федеральном уровне, имеется ввиду работа по региональному измерению", - сказал Путин.Глава правительства в среду проводит первое в 2023 году совещание с кабмином.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:59 11.01.2023 (обновлено: 15:57 11.01.2023)
Ненефтегазовые допдоходы бюджета составили 200 миллиардов рублей
Путин: ненефтегазовые дополнительные доходы бюджета составили 200 миллиардов рублей