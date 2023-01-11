https://ria.ru/20230111/dokhod-1844139587.html

Ненефтегазовые допдоходы бюджета составили 200 миллиардов рублей

Ненефтегазовые допдоходы бюджета составили 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.01.2023

Ненефтегазовые допдоходы бюджета составили 200 миллиардов рублей

Дополнительные доходы бюджета РФ составили 200 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, причем они не связаны с... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:59

2023-01-11T14:59

2023-01-11T15:57

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета РФ составили 200 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, причем они не связаны с нефтяными и газовыми доходами."С утра мы с коллегами обсуждали из администрации, мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они не связаны ни с нефтяными, ни с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, 200 миллиардов предварительно дополнительные доходы. Это позволит нам решать все задачи, которые мы ставим по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными. Имеется в виду работа на федеральном уровне, имеется ввиду работа по региональному измерению", - сказал Путин.Глава правительства в среду проводит первое в 2023 году совещание с кабмином.

https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин