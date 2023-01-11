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В ДНР упразднили республиканское казначейство - РИА Новости, 11.01.2023
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В ДНР упразднили республиканское казначейство
В ДНР упразднили республиканское казначейство - РИА Новости, 11.01.2023
В ДНР упразднили республиканское казначейство
Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом упразднил республиканское казначейство в Донецкой народной республике. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:48
2023-01-11T13:52
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом упразднил республиканское казначейство в Донецкой народной республике. "Упразднить республиканское казначейство Донецкой народной республики с 1 января 2023 года", - говорится в тексте документа. Согласно документу, функции упраздняемого республиканского казначейства по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере передаются министерству финансов ДНР до создания территориального подразделения федерального органа исполнительной власти. Процесс ликвидации завершится до 1 июля 2023 года.
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денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
13:48 11.01.2023 (обновлено: 13:52 11.01.2023)
 
В ДНР упразднили республиканское казначейство

Врио главы ДНР Пушилин своим указом упразднил республиканское казначейство с 1 января

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц в Донецке
Местные жители на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Местные жители на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом упразднил республиканское казначейство в Донецкой народной республике.
"Упразднить республиканское казначейство Донецкой народной республики с 1 января 2023 года", - говорится в тексте документа.
Согласно документу, функции упраздняемого республиканского казначейства по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере передаются министерству финансов ДНР до создания территориального подразделения федерального органа исполнительной власти.
Процесс ликвидации завершится до 1 июля 2023 года.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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