https://ria.ru/20230111/dnr-1844060938.html

В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску

В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску - РИА Новости, 11.01.2023

В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:07

2023-01-11T11:07

2023-01-11T12:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841499876_0:4:3127:1763_1920x0_80_0_0_8530ce30b470b211fbee1d1d3308db39.jpg

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара."По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС России освободили Подгородное", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Этот поселок с севера прилегает к Артемовску, расположенному в нескольких километрах к юго-западу от Соледара, о взятии под контроль которого ранее сообщил руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Соледар находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные укрепления. Контроль над населенным пунктом позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, в мире, украина