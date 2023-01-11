Рейтинг@Mail.ru
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/dnr-1844060938.html
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску - РИА Новости, 11.01.2023
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:07
2023-01-11T12:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841499876_0:4:3127:1763_1920x0_80_0_0_8530ce30b470b211fbee1d1d3308db39.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара."По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС России освободили Подгородное", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Этот поселок с севера прилегает к Артемовску, расположенному в нескольких километрах к юго-западу от Соледара, о взятии под контроль которого ранее сообщил руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Соледар находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные укрепления. Контроль над населенным пунктом позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841499876_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_d9839d9fec4165092a1285f4662e6d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
11:07 11.01.2023 (обновлено: 12:18 11.01.2023)
 
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску

Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на бронетранспортере БТР-80
Военнослужащие Народной милиции ДНР на бронетранспортере БТР-80 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР на бронетранспортере БТР-80
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара.
"По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС России освободили Подгородное", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 09:42Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
Этот поселок с севера прилегает к Артемовску, расположенному в нескольких километрах к юго-западу от Соледара, о взятии под контроль которого ранее сообщил руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Соледар находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные укрепления.
Контроль над населенным пунктом позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала