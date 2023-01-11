https://ria.ru/20230111/dnr-1844060938.html
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску - РИА Новости, 11.01.2023
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:07
2023-01-11T11:07
2023-01-11T12:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара."По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС России освободили Подгородное", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Этот поселок с севера прилегает к Артемовску, расположенному в нескольких километрах к юго-западу от Соледара, о взятии под контроль которого ранее сообщил руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Соледар находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные укрепления. Контроль над населенным пунктом позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
11:07 11.01.2023 (обновлено: 12:18 11.01.2023)
В ДНР освободили поселок на подступах к Артемовску
Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара