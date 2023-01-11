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Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12

Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12 - РИА Новости, 11.01.2023

Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12

Число пострадавших при обстрелах ДНР во вторник увеличилось до 12, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:28

2023-01-11T10:28

2023-01-11T10:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

кировский район

сцкк

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ДНР во вторник увеличилось до 12, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Бирюзова ранен парень 2004 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 10 января 2023 года составляет 13 человек (один погиб, 12 ранены, в том числе ребенок)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее штаб обороны ДНР в сводке за минувшие сутки сообщил об одном погибшем и 11 раненых при обстрелах со стороны украинских войск.

донецкая народная республика

донецк

кировский район

россия

украина

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донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины