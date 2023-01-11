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Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12 - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/dnr-1844049320.html
Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12
Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12 - РИА Новости, 11.01.2023
Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12
Число пострадавших при обстрелах ДНР во вторник увеличилось до 12, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:28
2023-01-11T10:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
кировский район
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ДНР во вторник увеличилось до 12, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Бирюзова ранен парень 2004 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 10 января 2023 года составляет 13 человек (один погиб, 12 ранены, в том числе ребенок)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее штаб обороны ДНР в сводке за минувшие сутки сообщил об одном погибшем и 11 раненых при обстрелах со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
10:28 11.01.2023
 
Число раненных при обстрелах ДНР во вторник возросло до 12

В ДНР из-за обстрелов ВСУ во вторник пострадали 12 человек, включая ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ДНР во вторник увеличилось до 12, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Бирюзова ранен парень 2004 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 10 января 2023 года составляет 13 человек (один погиб, 12 ранены, в том числе ребенок)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее штаб обороны ДНР в сводке за минувшие сутки сообщил об одном погибшем и 11 раненых при обстрелах со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 января, 15:55Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкКировский районСЦККРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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