https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html

Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР - РИА Новости, 11.01.2023

Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:42

2023-01-11T09:42

2023-01-11T10:40

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".По словам Пушилина, линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска. Это позволит двигаться с флангов по Горловскому и Славянскому направлениям, а где-то заходить с тыла.Кроме того, практически под полным контролем российских военных находится Марьинка, но противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Как пояснил Пушилин, "это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта".Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои". Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html

https://ria.ru/20230109/soledar-1843718488.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин