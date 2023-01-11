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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/dnr-1844040064.html
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:42
2023-01-11T10:40
специальная военная операция на украине
денис пушилин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".По словам Пушилина, линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска. Это позволит двигаться с флангов по Горловскому и Славянскому направлениям, а где-то заходить с тыла.Кроме того, практически под полным контролем российских военных находится Марьинка, но противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Как пояснил Пушилин, "это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта".Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои". Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html
https://ria.ru/20230109/soledar-1843718488.html
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денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
09:42 11.01.2023 (обновлено: 10:40 11.01.2023)
 
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории региона

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение Донецкой Народной Республики", — сказал он.

По словам Пушилина, линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска. Это позволит двигаться с флангов по Горловскому и Славянскому направлениям, а где-то заходить с тыла.
"На определенных этапах и при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть", — пояснил врио главы республики.
Кроме того, практически под полным контролем российских военных находится Марьинка, но противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Как пояснил Пушилин, "это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта".
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Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои". Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
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