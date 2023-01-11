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Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/dnr-1844038124.html
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 109 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:24
2023-01-11T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из РСЗО. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под украинским огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк, Ясиноватая, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 13 обстрелов.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:24 11.01.2023
 
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 109 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из РСЗО. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Под украинским огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк, Ясиноватая, Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 13 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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