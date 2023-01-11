https://ria.ru/20230111/dnr-1844038124.html
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 109 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:24
2023-01-11T09:24
2023-01-11T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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донецк
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из РСЗО. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под украинским огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк, Ясиноватая, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 13 обстрелов.
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844018623.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 109 боеприпасов