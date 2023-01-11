https://ria.ru/20230111/dnr-1844038124.html

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.01.2023

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 109 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:24

2023-01-11T09:24

2023-01-11T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из РСЗО. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под украинским огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк, Ясиноватая, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 13 обстрелов.

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844018623.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк