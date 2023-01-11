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При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/dnr-1844030824.html
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки - РИА Новости, 11.01.2023
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки
Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:25
2023-01-11T08:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 10 января до 08.00 11 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
https://ria.ru/20230111/soledar-1844013206.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:25 11.01.2023
 
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки, еще 11 пострадали

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка у разрушенного дома
Жительница Донецка у разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка у разрушенного дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 10 января до 08.00 11 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 00:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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