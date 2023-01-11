https://ria.ru/20230111/dnr-1844030824.html
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки - РИА Новости, 11.01.2023
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки
Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:25
2023-01-11T08:25
2023-01-11T08:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 10 января до 08.00 11 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
https://ria.ru/20230111/soledar-1844013206.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки, еще 11 пострадали