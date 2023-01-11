https://ria.ru/20230111/dnr-1844030824.html

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки - РИА Новости, 11.01.2023

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель за сутки

Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:25

2023-01-11T08:25

2023-01-11T08:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843114261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c57256f1009d2f6025cdf953222a98a.jpg

ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 10 января до 08.00 11 января, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 11 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844013206.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины