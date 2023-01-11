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Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики
Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики - РИА Новости, 11.01.2023
Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики
Комиссия по депутатской этике объявила предупреждение депутату Курской областной думы Максиму Васильеву за видеопривет из Мексики, сообщили в областном... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:58
2023-01-11T16:58
2023-01-11T16:58
роман старовойт
мексика
курская область
курская областная дума
россия
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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Комиссия по депутатской этике объявила предупреждение депутату Курской областной думы Максиму Васильеву за видеопривет из Мексики, сообщили в областном парламенте. "11 января 2023 года на заседании комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этики установлен факт нарушения депутатской этики депутатом Курской областной Думы М.С. Васильевым. Депутат принес публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений Правил депутатской этики", — сообщили в Telegram-канале Курской областной думы. Через несколько дней после Нового года в Telegram-каналах появилось видео, на котором депутат Курской областной думы Максим Васильев находясь в Мексике, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Такой видеопривет раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что этичность этого поступка должна оценить соответствующая комиссия областной думы.
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роман старовойт, мексика, курская область, курская областная дума, россия
Роман Старовойт, Мексика, Курская область, Курская областная Дума, Россия
Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики
Курского депутата Васильева, записавшего видеопривет из Мексики, предупредили об этике