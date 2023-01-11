https://ria.ru/20230111/deputat-1844183534.html

Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики

Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики - РИА Новости, 11.01.2023

Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики

Комиссия по депутатской этике объявила предупреждение депутату Курской областной думы Максиму Васильеву за видеопривет из Мексики, сообщили в областном... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:58

2023-01-11T16:58

2023-01-11T16:58

роман старовойт

мексика

курская область

курская областная дума

россия

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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Комиссия по депутатской этике объявила предупреждение депутату Курской областной думы Максиму Васильеву за видеопривет из Мексики, сообщили в областном парламенте. "11 января 2023 года на заседании комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этики установлен факт нарушения депутатской этики депутатом Курской областной Думы М.С. Васильевым. Депутат принес публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений Правил депутатской этики", — сообщили в Telegram-канале Курской областной думы. Через несколько дней после Нового года в Telegram-каналах появилось видео, на котором депутат Курской областной думы Максим Васильев находясь в Мексике, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Такой видеопривет раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что этичность этого поступка должна оценить соответствующая комиссия областной думы.

https://ria.ru/20230110/isklyuchenie-1843982579.html

мексика

курская область

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роман старовойт, мексика, курская область, курская областная дума, россия