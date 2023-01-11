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Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики - РИА Новости, 11.01.2023
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Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики
Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики - РИА Новости, 11.01.2023
Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики
Комиссия по депутатской этике объявила предупреждение депутату Курской областной думы Максиму Васильеву за видеопривет из Мексики, сообщили в областном... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:58
2023-01-11T16:58
роман старовойт
мексика
курская область
курская областная дума
россия
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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Комиссия по депутатской этике объявила предупреждение депутату Курской областной думы Максиму Васильеву за видеопривет из Мексики, сообщили в областном парламенте. "11 января 2023 года на заседании комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этики установлен факт нарушения депутатской этики депутатом Курской областной Думы М.С. Васильевым. Депутат принес публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений Правил депутатской этики", — сообщили в Telegram-канале Курской областной думы. Через несколько дней после Нового года в Telegram-каналах появилось видео, на котором депутат Курской областной думы Максим Васильев находясь в Мексике, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Такой видеопривет раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что этичность этого поступка должна оценить соответствующая комиссия областной думы.
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роман старовойт, мексика, курская область, курская областная дума, россия
Роман Старовойт, Мексика, Курская область, Курская областная Дума, Россия
16:58 11.01.2023
 
Комиссия по этике объявила предупреждение депутату за видео из Мексики

Курского депутата Васильева, записавшего видеопривет из Мексики, предупредили об этике

© Фото : Максим Васильев/ВКонтактеДепутат Курской областной Думы Максим Васильев
Депутат Курской областной Думы Максим Васильев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Максим Васильев/ВКонтакте
Депутат Курской областной Думы Максим Васильев
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Комиссия по депутатской этике объявила предупреждение депутату Курской областной думы Максиму Васильеву за видеопривет из Мексики, сообщили в областном парламенте.
"11 января 2023 года на заседании комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этики установлен факт нарушения депутатской этики депутатом Курской областной Думы М.С. Васильевым. Депутат принес публичные извинения перед избирателями и коллегами. Комиссия объявила депутату предупреждение о недопущении нарушений Правил депутатской этики", — сообщили в Telegram-канале Курской областной думы.
Через несколько дней после Нового года в Telegram-каналах появилось видео, на котором депутат Курской областной думы Максим Васильев находясь в Мексике, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!". Такой видеопривет раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что этичность этого поступка должна оценить соответствующая комиссия областной думы.
Фотография, опубликованная Денисом Долженко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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