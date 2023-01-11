https://ria.ru/20230111/dannye-1844248009.html

Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж

Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж - РИА Новости, 11.01.2023

Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж

Правительство России утвердило правила передачи персональных данных за рубеж, которые вступят в силу с первого марта этого года, соответствующее постановление... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:19

2023-01-11T20:19

2023-01-11T20:19

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

правительство рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило правила передачи персональных данных за рубеж, которые вступят в силу с первого марта этого года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Уточняется, что решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных принимает Роскомнадзор. Ранее Минцифры подготовило еще два проекта, регламентирующих порядок передачи персональных данных за рубеж. Согласно первому, устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных российских граждан за рубеж в целях защиты их нравственности, здоровья, прав и интересов. Во втором проекте министерство предложило установить случаи, при которых операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.

https://ria.ru/20220831/gosuslugi-1813556861.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), правительство рф