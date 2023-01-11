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Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж - РИА Новости, 11.01.2023
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Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж
Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж - РИА Новости, 11.01.2023
Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж
Правительство России утвердило правила передачи персональных данных за рубеж, которые вступят в силу с первого марта этого года, соответствующее постановление... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:19
2023-01-11T20:19
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
правительство рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило правила передачи персональных данных за рубеж, которые вступят в силу с первого марта этого года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Уточняется, что решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных принимает Роскомнадзор. Ранее Минцифры подготовило еще два проекта, регламентирующих порядок передачи персональных данных за рубеж. Согласно первому, устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных российских граждан за рубеж в целях защиты их нравственности, здоровья, прав и интересов. Во втором проекте министерство предложило установить случаи, при которых операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), правительство рф
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Правительство РФ
20:19 11.01.2023
 
Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж

Правительство утвердило правила передачи персональных данных за рубеж с 1 марта

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка сканирует паспорт
Девушка сканирует паспорт - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило правила передачи персональных данных за рубеж, которые вступят в силу с первого марта этого года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила принятия решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и информирования операторов о принятом решении. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", - говорится в документе.
Уточняется, что решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных принимает Роскомнадзор.
Ранее Минцифры подготовило еще два проекта, регламентирующих порядок передачи персональных данных за рубеж. Согласно первому, устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных российских граждан за рубеж в целях защиты их нравственности, здоровья, прав и интересов.
Во втором проекте министерство предложило установить случаи, при которых операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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На Госуслугах могут ввести отзыв согласий на обработку персональных данных
 
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