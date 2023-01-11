https://ria.ru/20230111/covid-19-1844043231.html

В Японии зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19

В Японии зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023

В Японии зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19

В Японии отмечают резкий рост смертности от коронавируса – на период с начала декабря приходится одна шестая от всех смертельных случаев за три года пандемии,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:01

2023-01-11T10:01

2023-01-11T10:01

распространение коронавируса

в мире

япония

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 11 янв – РИА Новости. В Японии отмечают резкий рост смертности от коронавируса – на период с начала декабря приходится одна шестая от всех смертельных случаев за три года пандемии, сообщил телеканал NHK. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались 60,4 тысячи человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то за декабрь эта цифра выросла до 7600 человек, а за первые 10 дней января не стало 3100 человек. Таким образом, одна шестая часть от числа всех погибших от коронавируса за три года приходится на последние 40 дней с начала декабря. Телеканал отмечает, что 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет. Специалисты считают, что рост смертности связан не с возросшим риском осложнений, но с тем, что увеличилось число смертей не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе два дня подряд в Японии было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса – более 460 в сутки.

https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html

https://ria.ru/20230111/pentagon-1844033717.html

япония

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, коронавирус covid-19