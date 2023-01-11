https://ria.ru/20230111/covid-19-1844043231.html
В Японии зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19
В Японии зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2023
В Японии зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19
В Японии отмечают резкий рост смертности от коронавируса – на период с начала декабря приходится одна шестая от всех смертельных случаев за три года пандемии,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 11 янв – РИА Новости. В Японии отмечают резкий рост смертности от коронавируса – на период с начала декабря приходится одна шестая от всех смертельных случаев за три года пандемии, сообщил телеканал NHK. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались 60,4 тысячи человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то за декабрь эта цифра выросла до 7600 человек, а за первые 10 дней января не стало 3100 человек. Таким образом, одна шестая часть от числа всех погибших от коронавируса за три года приходится на последние 40 дней с начала декабря. Телеканал отмечает, что 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет. Специалисты считают, что рост смертности связан не с возросшим риском осложнений, но с тем, что увеличилось число смертей не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе два дня подряд в Японии было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса – более 460 в сутки.
https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html
https://ria.ru/20230111/pentagon-1844033717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Япония, Коронавирус COVID-19
В Японии зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19
В Японии на период с начала декабря пришлась одна шестая смертей от COVID-19 за пандемию
ТОКИО, 11 янв – РИА Новости.
В Японии отмечают резкий рост смертности от коронавируса – на период с начала декабря приходится одна шестая от всех смертельных случаев за три года пандемии, сообщил телеканал NHK
.
Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались 60,4 тысячи человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то за декабрь эта цифра выросла до 7600 человек, а за первые 10 дней января не стало 3100 человек. Таким образом, одна шестая часть от числа всех погибших от коронавируса за три года приходится на последние 40 дней с начала декабря.
Телеканал отмечает, что 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.
Специалисты считают, что рост смертности связан не с возросшим риском осложнений, но с тем, что увеличилось число смертей не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией.
На прошлой неделе два дня подряд в Японии было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса – более 460 в сутки.