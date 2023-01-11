В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка"
Песков считает, что запрет на Украине фильма "Чебурашка" должны объяснять в самом Киеве
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на территории Украины может объяснить только Киев, украинским родителям надо объяснять это своим детям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут объяснить то, что на Украине увидели "оккупантов" в российском фильме "Чебурашка" и запретили его к просмотру в стране.
Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. По состоянию на 10 января его сборы составили 3,14 миллиарда рублей, что сделало фильм новым рекордсменом в отечественном прокате. По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Песков, говоря об успехе "Чебурашки", заявил, что радуется вместе с авторами ленты.
10 января, 13:18КультураВ Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"