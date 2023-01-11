https://ria.ru/20230111/cheburashka-1844092106.html

В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка"

В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 11.01.2023

В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка"

Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на территории Украины может объяснить только Киев, украинским родителям надо объяснять это своим детям, заявил РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:27

2023-01-11T12:27

2023-01-11T12:27

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новости культуры

украина

россия

чебурашка

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на территории Украины может объяснить только Киев, украинским родителям надо объяснять это своим детям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут объяснить то, что на Украине увидели "оккупантов" в российском фильме "Чебурашка" и запретили его к просмотру в стране. Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. По состоянию на 10 января его сборы составили 3,14 миллиарда рублей, что сделало фильм новым рекордсменом в отечественном прокате. По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Песков, говоря об успехе "Чебурашки", заявил, что радуется вместе с авторами ленты.

https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843880225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, украина, россия, чебурашка, дмитрий песков