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В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230111/cheburashka-1844092106.html
В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка"
В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка"
Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на территории Украины может объяснить только Киев, украинским родителям надо объяснять это своим детям, заявил РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:27
2023-01-11T12:27
культура
новости культуры
украина
россия
чебурашка
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на территории Украины может объяснить только Киев, украинским родителям надо объяснять это своим детям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут объяснить то, что на Украине увидели "оккупантов" в российском фильме "Чебурашка" и запретили его к просмотру в стране. Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. По состоянию на 10 января его сборы составили 3,14 миллиарда рублей, что сделало фильм новым рекордсменом в отечественном прокате. По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Песков, говоря об успехе "Чебурашки", заявил, что радуется вместе с авторами ленты.
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новости культуры, украина, россия, чебурашка, дмитрий песков
Культура, Новости культуры, Украина, Россия, Чебурашка, Дмитрий Песков
12:27 11.01.2023
 
В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка"

Песков считает, что запрет на Украине фильма "Чебурашка" должны объяснять в самом Киеве

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на территории Украины может объяснить только Киев, украинским родителям надо объяснять это своим детям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут объяснить то, что на Украине увидели "оккупантов" в российском фильме "Чебурашка" и запретили его к просмотру в стране.
Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. По состоянию на 10 января его сборы составили 3,14 миллиарда рублей, что сделало фильм новым рекордсменом в отечественном прокате. По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Песков, говоря об успехе "Чебурашки", заявил, что радуется вместе с авторами ленты.
Постер фильма Чебурашка
10 января, 13:18Культура
В Кремле прокомментировали успех мультфильма "Чебурашка"
 
КультураНовости культурыУкраинаРоссияЧебурашкаДмитрий Песков
 
 
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