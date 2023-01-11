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На Украине признали Чебурашку "оккупантом" - РИА Новости, 11.01.2023
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На Украине признали Чебурашку "оккупантом"
На Украине признали Чебурашку "оккупантом" - РИА Новости, 11.01.2023
На Украине признали Чебурашку "оккупантом"
В киевских школах на фоне успешного проката в России фильма "Чебурашка" появились плакаты, в которых главный герой повести Эдуарда Успенского назван... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:01
2023-01-11T06:01
эдуард успенский
чебурашка
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В киевских школах на фоне успешного проката в России фильма "Чебурашка" появились плакаты, в которых главный герой повести Эдуарда Успенского назван "оккупантом, сообщатся в Telegram-канале сайта "Украина.ру".На опубликованной снимке виден плакат с перечеркнутым изображением Чебурашки. Подпись предлагает тем, кому нравится персонаж, ехать в Россию.Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. Общие сборы мультфильма "Чебурашка" составили почти 3 миллиарда рублей по данным на 8 января.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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эдуард успенский, чебурашка, россия, украина, в мире
Эдуард Успенский, Чебурашка, Россия, Украина, В мире
06:01 11.01.2023
 
На Украине признали Чебурашку "оккупантом"

"Украина.ру": в школах Киева появились плакаты с "оккупантом" Чебурашкой

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В киевских школах на фоне успешного проката в России фильма "Чебурашка" появились плакаты, в которых главный герой повести Эдуарда Успенского назван "оккупантом, сообщатся в Telegram-канале сайта "Украина.ру".
На опубликованной снимке виден плакат с перечеркнутым изображением Чебурашки. Подпись предлагает тем, кому нравится персонаж, ехать в Россию.
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Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. Общие сборы мультфильма "Чебурашка" составили почти 3 миллиарда рублей по данным на 8 января.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
 
Эдуард УспенскийЧебурашкаРоссияУкраинаВ мире
 
 
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