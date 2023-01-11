https://ria.ru/20230111/chebanov-1844252452.html

Умер народный художник России Вениамин Чебанов

Умер народный художник России Вениамин Чебанов - РИА Новости, 11.01.2023

Умер народный художник России Вениамин Чебанов

Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов, который посвятил свое творчество военной теме, скончался в Новосибирске на 98-м... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:57

2023-01-11T20:57

2023-01-11T20:57

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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов, который посвятил свое творчество военной теме, скончался в Новосибирске на 98-м году жизни, сообщил мэр Анатолий Локоть. Градоначальник отметил, что Чебанов был инициатором создания муниципальной картинной галереи, носящей ныне его имя. Здесь размещена его диорама Ржевской битвы, посвященная схватке Сибирской добровольческой дивизии с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она представляет собой полотно 2,7 на 10 метров. "Горжусь нашей многолетней дружбой. Всегда с глубоким вниманием относился к его творчеству. Безмерно благодарен ему за погружение в мир искусства. Вениамин Карпович навсегда останется с нами в бессмертных картинах, увековечивших жизнь и подвиг поколения героев-сибиряков. Искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами!" - написал Локоть. Народный художник России Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году вместе с семьей переехал в Новосибирск. В 1944 году после окончания Новосибирского военно-пехотного училища в звании младшего лейтенанта попал на 1-й Украинский фронт. В должности командира взвода, а затем роты сражался с врагом до окончания войны. В боях был контужен, ранен. За боевые заслуги награжден медалью "За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени. В послевоенные годы Чебанов учился в Иркутском художественном училище, после которого работал в разных издательствах как художник-оформитель. Во все времена его интересовала военная тема. С 1957 года сотрудничает с Западно-Сибирским книжным издательством, проиллюстрировал около 100 книг. Вениамин Чебанов являлся членом Союза художников СССР, РСФСР. С 2007 года — народный художник России. Его работы находятся в музеях страны и в частных собраниях в Польше, Болгарии, Германии, Франции, Америке, Финляндии. Большинство работ художника посвящены теме войны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий локоть, новосибирск, россия