Рейтинг@Mail.ru
Умер народный художник России Вениамин Чебанов - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230111/chebanov-1844252452.html
Умер народный художник России Вениамин Чебанов
Умер народный художник России Вениамин Чебанов - РИА Новости, 11.01.2023
Умер народный художник России Вениамин Чебанов
Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов, который посвятил свое творчество военной теме, скончался в Новосибирске на 98-м... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:57
2023-01-11T20:57
культура
анатолий локоть
новосибирск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844251237_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fed30c1d668eefc821dd3b685b015fd5.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов, который посвятил свое творчество военной теме, скончался в Новосибирске на 98-м году жизни, сообщил мэр Анатолий Локоть. Градоначальник отметил, что Чебанов был инициатором создания муниципальной картинной галереи, носящей ныне его имя. Здесь размещена его диорама Ржевской битвы, посвященная схватке Сибирской добровольческой дивизии с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она представляет собой полотно 2,7 на 10 метров. "Горжусь нашей многолетней дружбой. Всегда с глубоким вниманием относился к его творчеству. Безмерно благодарен ему за погружение в мир искусства. Вениамин Карпович навсегда останется с нами в бессмертных картинах, увековечивших жизнь и подвиг поколения героев-сибиряков. Искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами!" - написал Локоть. Народный художник России Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году вместе с семьей переехал в Новосибирск. В 1944 году после окончания Новосибирского военно-пехотного училища в звании младшего лейтенанта попал на 1-й Украинский фронт. В должности командира взвода, а затем роты сражался с врагом до окончания войны. В боях был контужен, ранен. За боевые заслуги награжден медалью "За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени. В послевоенные годы Чебанов учился в Иркутском художественном училище, после которого работал в разных издательствах как художник-оформитель. Во все времена его интересовала военная тема. С 1957 года сотрудничает с Западно-Сибирским книжным издательством, проиллюстрировал около 100 книг. Вениамин Чебанов являлся членом Союза художников СССР, РСФСР. С 2007 года — народный художник России. Его работы находятся в музеях страны и в частных собраниях в Польше, Болгарии, Германии, Франции, Америке, Финляндии. Большинство работ художника посвящены теме войны.
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844251237_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_67d73baafddfc999d37c780e4b51e1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий локоть, новосибирск, россия
Культура, Анатолий Локоть, Новосибирск, Россия
20:57 11.01.2023
 
Умер народный художник России Вениамин Чебанов

Народный художник России, ветеран ВОВ Вениамин Чебанов умер на 98-м году жизни

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВениамин Чебанов
Вениамин Чебанов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вениамин Чебанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов, который посвятил свое творчество военной теме, скончался в Новосибирске на 98-м году жизни, сообщил мэр Анатолий Локоть.
"На 98-м году жизни скончался Вениамин Карпович Чебанов — народный художник России, почетный житель Новосибирска. Он прожил яркую жизнь. Участник Великой Отечественной, он все свое творчество посвятил патриотической теме: подвигу советского, российского солдата — защитника Родины", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что Чебанов был инициатором создания муниципальной картинной галереи, носящей ныне его имя. Здесь размещена его диорама Ржевской битвы, посвященная схватке Сибирской добровольческой дивизии с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Она представляет собой полотно 2,7 на 10 метров.
"Горжусь нашей многолетней дружбой. Всегда с глубоким вниманием относился к его творчеству. Безмерно благодарен ему за погружение в мир искусства. Вениамин Карпович навсегда останется с нами в бессмертных картинах, увековечивших жизнь и подвиг поколения героев-сибиряков. Искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами!" - написал Локоть.
Народный художник России Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году вместе с семьей переехал в Новосибирск. В 1944 году после окончания Новосибирского военно-пехотного училища в звании младшего лейтенанта попал на 1-й Украинский фронт. В должности командира взвода, а затем роты сражался с врагом до окончания войны. В боях был контужен, ранен. За боевые заслуги награжден медалью "За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.
В послевоенные годы Чебанов учился в Иркутском художественном училище, после которого работал в разных издательствах как художник-оформитель. Во все времена его интересовала военная тема. С 1957 года сотрудничает с Западно-Сибирским книжным издательством, проиллюстрировал около 100 книг. Вениамин Чебанов являлся членом Союза художников СССР, РСФСР. С 2007 года — народный художник России. Его работы находятся в музеях страны и в частных собраниях в Польше, Болгарии, Германии, Франции, Америке, Финляндии. Большинство работ художника посвящены теме войны.
 
КультураАнатолий ЛокотьНовосибирскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала