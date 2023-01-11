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Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/britantsy-1844167495.html
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ
Работавший с пропавшими недалеко от Соледара британцами гуманитарный работник из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:14
2023-01-11T16:20
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
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евгений пригожин
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сша
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работавший с пропавшими недалеко от Соледара британцами гуманитарный работник из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph. Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. В понедельник в Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок". "Команды работают над тем, чтобы найти их", - приводит газета слова Кэмпбелла. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются.
https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html
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владимир зеленский, в мире, алексей арестович , евгений пригожин, соледар, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Алексей Арестович , Евгений Пригожин, Соледар, США, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 11.01.2023 (обновлено: 16:20 11.01.2023)
 
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ

Telegraph: гуманитарный работник из США рассказал о поисках двух британцев под Соледаром

© AP Photo / Roman ChopДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работавший с пропавшими недалеко от Соледара британцами гуманитарный работник из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph.
Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе.
В понедельник в Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших.
По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок".
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"Команды работают над тем, чтобы найти их", - приводит газета слова Кэмпбелла.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреАлексей АрестовичЕвгений ПригожинСоледарСШАДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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