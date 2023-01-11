https://ria.ru/20230111/britantsy-1844167495.html

Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ

Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2023

Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ

Работавший с пропавшими недалеко от Соледара британцами гуманитарный работник из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:14

2023-01-11T16:14

2023-01-11T16:20

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

алексей арестович

евгений пригожин

соледар

сша

донбасс

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работавший с пропавшими недалеко от Соледара британцами гуманитарный работник из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph. Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. В понедельник в Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок". "Команды работают над тем, чтобы найти их", - приводит газета слова Кэмпбелла. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются.

https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843029548.html

соледар

сша

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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