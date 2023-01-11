https://ria.ru/20230111/britantsy-1844167495.html
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ
Работавший с пропавшими недалеко от Соледара британцами гуманитарный работник из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:14
2023-01-11T16:14
2023-01-11T16:20
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
алексей арестович
евгений пригожин
соледар
сша
донбасс
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работавший с пропавшими недалеко от Соледара британцами гуманитарный работник из США заявил, что их поиски продолжаются, пишет газета Telegraph. Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. В понедельник в Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок". "Команды работают над тем, чтобы найти их", - приводит газета слова Кэмпбелла. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что бои в городе продолжаются.
https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843029548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:14 11.01.2023 (обновлено: 16:20 11.01.2023)
Под Соледаром третий день ищут пропавших британцев, пишут СМИ
Telegraph: гуманитарный работник из США рассказал о поисках двух британцев под Соледаром