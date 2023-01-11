https://ria.ru/20230111/bolnitsy-1844057753.html

"Хуже, чем на Украине": в Британии забили тревогу из-за новой проблемы

"Хуже, чем на Украине": в Британии забили тревогу из-за новой проблемы - РИА Новости, 11.01.2023

"Хуже, чем на Украине": в Британии забили тревогу из-за новой проблемы

Британский врач из Брайтона Пол Рэнсом рассказал газете The Argus об ужасающем состоянии местных больниц, которые не способны полноценно оказывать пациентам... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:58

2023-01-11T10:58

2023-01-11T12:52

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здоровье - общество

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великобритания

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британский врач из Брайтона Пол Рэнсом рассказал газете The Argus об ужасающем состоянии местных больниц, которые не способны полноценно оказывать пациентам помощь.По словам медика, работавшего за рубежом, в том числе на Украине, положение национальной системы здравоохранения перешло все границы недостаточного финансирования и плохой организации."На Украине, в Грузии, Шри-Ланке, Зимбабве и многих других местах, где я находился, я редко вижу коридоры, переполненные пациентами, ожидающими своей палаты, а медицинский персонал в недоумении, как выбрать самых тяжелых пациентов, чтобы доставить их в реанимацию, в которой уже вдвое больше коек", — подчеркнул Рэнсом.Врач отметил, что сомневается в правильности приоритетов британского правительства, которое направляет львиную долю бюджетных средств в Киев.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Это повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230109/velikobritaniya-1843710333.html

https://ria.ru/20230110/tanki-1843816135.html

украина

европа

грузия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, здоровье - общество, европа, грузия, великобритания