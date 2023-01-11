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"Хуже, чем на Украине": в Британии забили тревогу из-за новой проблемы
"Хуже, чем на Украине": в Британии забили тревогу из-за новой проблемы - РИА Новости, 11.01.2023
"Хуже, чем на Украине": в Британии забили тревогу из-за новой проблемы
Британский врач из Брайтона Пол Рэнсом рассказал газете The Argus об ужасающем состоянии местных больниц, которые не способны полноценно оказывать пациентам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:58
2023-01-11T10:58
2023-01-11T12:52
в мире
украина
здоровье - общество
европа
грузия
великобритания
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британский врач из Брайтона Пол Рэнсом рассказал газете The Argus об ужасающем состоянии местных больниц, которые не способны полноценно оказывать пациентам помощь.По словам медика, работавшего за рубежом, в том числе на Украине, положение национальной системы здравоохранения перешло все границы недостаточного финансирования и плохой организации."На Украине, в Грузии, Шри-Ланке, Зимбабве и многих других местах, где я находился, я редко вижу коридоры, переполненные пациентами, ожидающими своей палаты, а медицинский персонал в недоумении, как выбрать самых тяжелых пациентов, чтобы доставить их в реанимацию, в которой уже вдвое больше коек", — подчеркнул Рэнсом.Врач отметил, что сомневается в правильности приоритетов британского правительства, которое направляет львиную долю бюджетных средств в Киев.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Это повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20230109/velikobritaniya-1843710333.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, здоровье - общество, европа, грузия, великобритания
В мире, Украина, Здоровье - Общество, Европа, Грузия, Великобритания
10:58 11.01.2023 (обновлено: 12:52 11.01.2023)
"Хуже, чем на Украине": в Британии забили тревогу из-за новой проблемы
The Argus: врач Рэнсом заявил, что состояние британских больниц стало хуже, чем на Украине
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Британский врач из Брайтона Пол Рэнсом рассказал газете The Argus
об ужасающем состоянии местных больниц, которые не способны полноценно оказывать пациентам помощь.
По словам медика, работавшего за рубежом, в том числе на Украине, положение национальной системы здравоохранения перешло все границы недостаточного финансирования и плохой организации.
"На Украине, в Грузии, Шри-Ланке, Зимбабве и многих других местах, где я находился, я редко вижу коридоры, переполненные пациентами, ожидающими своей палаты, а медицинский персонал в недоумении, как выбрать самых тяжелых пациентов, чтобы доставить их в реанимацию, в которой уже вдвое больше коек", — подчеркнул Рэнсом.
Врач отметил, что сомневается в правильности приоритетов британского правительства, которое направляет львиную долю бюджетных средств в Киев.
"Иногда, когда я читаю свои сообщения из Брайтона, мне кажется, что мы должны перенаправить гуманитарные усилия в коридоры британских больниц, таких как наша собственная в Сассексе, а не в конфликтные страны за рубежом", — резюмировал он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ. Это повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.