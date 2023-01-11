https://ria.ru/20230111/boke-1844093530.html
Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России
Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России - РИА Новости, 11.01.2023
Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России
Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву предоставить ему политическое убежище, рассказал РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:34
2023-01-11T12:34
2023-01-11T14:24
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву предоставить ему политическое убежище, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — уточнил собеседник агентства.Обращение от него поступило в середине декабря.Прошлой осенью на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, однако ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты СБУ.Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина, донбасс, франция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Донбасс, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:34 11.01.2023 (обновлено: 14:24 11.01.2023)
Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России
Французский волонтер Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России
ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву предоставить ему политическое убежище, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — уточнил собеседник агентства.
Обращение от него поступило в середине декабря.
Прошлой осенью на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, однако ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты СБУ.
Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.