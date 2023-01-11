https://ria.ru/20230111/boke-1844093530.html

Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России

Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России - РИА Новости, 11.01.2023

Француз Боке, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России

Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву предоставить ему политическое убежище, рассказал РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:34

2023-01-11T12:34

2023-01-11T14:24

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву предоставить ему политическое убежище, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — уточнил собеседник агентства.Обращение от него поступило в середине декабря.Прошлой осенью на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, однако ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты СБУ.Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, донбасс, франция, ситуация в днр и лнр