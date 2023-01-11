https://ria.ru/20230111/boepripasy-1844088456.html
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине
Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:19
2023-01-11T12:19
2023-01-11T12:20
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
турция
украина
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что РФ и Турция являются партнерами. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. "Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков, комментируя это сообщение. Песков напомнил, что Турция поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar и отметил, что Турция, как член НАТО, "имеет свои обязательства". "Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы", - заключил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, в мире, турция, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире, Турция, Украина, Россия
12:19 11.01.2023 (обновлено: 12:20 11.01.2023)
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине
Песков усомнился в достоверности сообщений о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Киеву
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что РФ и Турция являются партнерами.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США
и ЕС
сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца.
"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков, комментируя это сообщение.
Песков напомнил, что Турция поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar и отметил, что Турция, как член НАТО
, "имеет свои обязательства".
"Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы", - заключил Песков.