https://ria.ru/20230111/boepripasy-1844088456.html

В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине

В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине - РИА Новости, 11.01.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине

Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:19

2023-01-11T12:19

2023-01-11T12:20

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

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россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что РФ и Турция являются партнерами. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. "Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков, комментируя это сообщение. Песков напомнил, что Турция поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar и отметил, что Турция, как член НАТО, "имеет свои обязательства". "Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230111/koridor-1844036703.html

https://ria.ru/20230111/peregovory-1844084717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, в мире, турция, украина, россия