Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/boepripasy-1844088456.html
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине
Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:19
2023-01-11T12:20
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
турция
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_9923264ce74aecd388d39378146a2b26.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что РФ и Турция являются партнерами. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. "Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков, комментируя это сообщение. Песков напомнил, что Турция поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar и отметил, что Турция, как член НАТО, "имеет свои обязательства". "Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы", - заключил Песков.
https://ria.ru/20230111/koridor-1844036703.html
https://ria.ru/20230111/peregovory-1844084717.html
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb0ee443c7befa8a0bac9b9aba8e84ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире, турция, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире, Турция, Украина, Россия
12:19 11.01.2023 (обновлено: 12:20 11.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Турцией боеприпасов Украине

Песков усомнился в достоверности сообщений о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Киеву

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что РФ и Турция являются партнерами.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца.
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 09:16
В Турции рассчитывают на открытие гумкоридора между Россией и Украиной
"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков, комментируя это сообщение.
Песков напомнил, что Турция поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты Bayraktar и отметил, что Турция, как член НАТО, "имеет свои обязательства".
"Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы", - заключил Песков.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 12:09Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВ миреТурцияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала