https://ria.ru/20230111/blanshett-1844024354.html

Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар"

Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар" - РИА Новости, 11.01.2023

Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар"

Кейт Бланшетт стала "Лучшей драматической актрисой" года по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, 80-я церемония вручения награды проходит в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T06:28

2023-01-11T06:28

2023-01-11T06:29

культура

кейт бланшетт

виола дэвис

ана де армас

лос-анджелес

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nbc

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кейт Бланшетт стала "Лучшей драматической актрисой" года по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. За звание "Лучшей актрисы в драме" в этом году боролись также Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы"). За лучшую женскую роль в комедии награду получила Мишель Йео ("Все везде и сразу"). Помимо нее также были выдвинуты Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").

https://ria.ru/20230111/spilberg-1844024201.html

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кейт бланшетт, виола дэвис, ана де армас, лос-анджелес, ассоциация иностранной прессы голливуда, nbc