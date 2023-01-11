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Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар" - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230111/blanshett-1844024354.html
Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар"
Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар" - РИА Новости, 11.01.2023
Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар"
Кейт Бланшетт стала "Лучшей драматической актрисой" года по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, 80-я церемония вручения награды проходит в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:28
2023-01-11T06:29
культура
кейт бланшетт
виола дэвис
ана де армас
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кейт Бланшетт стала "Лучшей драматической актрисой" года по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. За звание "Лучшей актрисы в драме" в этом году боролись также Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы"). За лучшую женскую роль в комедии награду получила Мишель Йео ("Все везде и сразу"). Помимо нее также были выдвинуты Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").
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кейт бланшетт, виола дэвис, ана де армас, лос-анджелес, ассоциация иностранной прессы голливуда, nbc
Культура, Кейт Бланшетт, Виола Дэвис, Ана де Армас, Лос-Анджелес, Ассоциация иностранной прессы Голливуда, NBC
06:28 11.01.2023 (обновлено: 06:29 11.01.2023)
 
Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" за роль в фильме "Тар"

Кейт Бланшетт завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая драматическая актриса"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Кейт Бланшетт
Актриса Кейт Бланшетт - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Кейт Бланшетт. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кейт Бланшетт стала "Лучшей драматической актрисой" года по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.
За звание "Лучшей актрисы в драме" в этом году боролись также Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").
Режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 06:24Культура
Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса"
За лучшую женскую роль в комедии награду получила Мишель Йео ("Все везде и сразу"). Помимо нее также были выдвинуты Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").
 
КультураКейт БланшеттВиола ДэвисАна де АрмасЛос-АнджелесАссоциация иностранной прессы ГолливудаNBC
 
 
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