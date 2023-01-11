https://ria.ru/20230111/biogaz-1844197098.html
Вена хочет заменить российские поставки биогазом собственного производства
Вена хочет заменить российские поставки биогазом собственного производства - РИА Новости, 11.01.2023
Вена хочет заменить российские поставки биогазом собственного производства
Власти Австрии намерены заменить российские поставки "голубого топлива" биогазом собственного производства, кроме того, в стране планируется ускорить ввод в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:29
2023-01-11T17:29
2023-01-11T17:29
австрия
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ВЕНА, 11 янв - РИА Новости. Власти Австрии намерены заменить российские поставки "голубого топлива" биогазом собственного производства, кроме того, в стране планируется ускорить ввод в строй электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы кабмина по итогам первого в этом году выездного заседания правительства Австрии. Заседание проходило в течение двух дней при участии экспертов. "Война... вернулась на европейскую землю. Последствия этого были и остаются многообразными в Австрии... Вызовы внутренней и внешней безопасности были в центре политической работы всех государств-членов ЕС, как и вопросы безопасности поставок. Внезапно самым большим беспокойством стал вопрос о том, сможем ли мы обеспечить нашу страну достаточным количеством энергии. Уровень инфляции, выражающийся двузначным числом, увеличил стоимость жизни людей, как и рост цен на энергоносители", - говорится в сообщении. В этой связи на заседании правительства было принято решение о "сокращении зависимости от российского газа" в текущем году. Для скорейшей реализации данной цели в Австрии планируется принять ряд законов, которые ускорят энергетический переход к возобновляемой энергетике. Речь идет об ускорении процедур для ввода электростанций, об увеличении финансирования установок фотогальванических систем и расширении производства биогаза. "Для того, чтобы мы быстро избавились от зависимости от российского природного газа, газ должен добываться и в самой Австрии. Поэтому... производство экологически чистого "зеленого газа" в Австрии должно быть увеличено до 10,5 тераватт-часов ежегодно к 2030 году... Производство биогаза могло бы быть увеличено более чем в десять раз в течение следующих семи лет: производство бытового биогаза должно увеличиться до 10,5 ТВтч в год к 2030 году. Для этого поставщики газа должны использовать ежегодно увеличивающуюся долю "зеленого газа", - говорится в сообщении. По планам правительства, к 2030 году объем "зеленого газа" собственного производства на основе биометана должен составить 11% от общего объема газа. Уточняется, что биогаз является "ограниченным ресурсом", сможет лишь частично заменить природный газ, "например, при высокотемпературном применении в промышленности". Также на заседании правительства были рассмотрены вопросы укрепления экономики и рынка труда, а также антикоррупционная работа. Относительно последнего пункта конкретные меры пока не названы, они будут в ближайшие дни обнародованы минюстом Австрии. В целом речь идет об усилении контроля над финансированием политических партий и СМИ. Создана рабочая группа, которая до конца марта представит предложения по пакету реформ рынка труда, основной проблемой которого является нехватка квалифицированных кадров. В частности, как следует из документа пресс-службы правительства, речь идет о повышении тарифов и зарплат, а также стипендий по рабочим специальностям, выплат для работающих пенсионеров.
https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html
https://ria.ru/20230109/gaz-1843576491.html
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австрия, евросоюз, экономика, в мире, россия
Австрия, Евросоюз, Экономика, В мире, Россия
Вена хочет заменить российские поставки биогазом собственного производства
Австрия хочет заменить российское "голубое топливо" биогазом собственного производства
ВЕНА, 11 янв - РИА Новости. Власти Австрии намерены заменить российские поставки "голубого топлива" биогазом собственного производства, кроме того, в стране планируется ускорить ввод в строй электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы кабмина по итогам первого в этом году выездного заседания правительства Австрии.
Заседание проходило в течение двух дней при участии экспертов.
"Война... вернулась на европейскую землю. Последствия этого были и остаются многообразными в Австрии... Вызовы внутренней и внешней безопасности были в центре политической работы всех государств-членов ЕС
, как и вопросы безопасности поставок. Внезапно самым большим беспокойством стал вопрос о том, сможем ли мы обеспечить нашу страну достаточным количеством энергии. Уровень инфляции, выражающийся двузначным числом, увеличил стоимость жизни людей, как и рост цен на энергоносители", - говорится в сообщении.
В этой связи на заседании правительства было принято решение о "сокращении зависимости от российского газа" в текущем году. Для скорейшей реализации данной цели в Австрии планируется принять ряд законов, которые ускорят энергетический переход к возобновляемой энергетике. Речь идет об ускорении процедур для ввода электростанций, об увеличении финансирования установок фотогальванических систем и расширении производства биогаза.
"Для того, чтобы мы быстро избавились от зависимости от российского природного газа, газ должен добываться и в самой Австрии. Поэтому... производство экологически чистого "зеленого газа" в Австрии должно быть увеличено до 10,5 тераватт-часов ежегодно к 2030 году... Производство биогаза могло бы быть увеличено более чем в десять раз в течение следующих семи лет: производство бытового биогаза должно увеличиться до 10,5 ТВтч в год к 2030 году. Для этого поставщики газа должны использовать ежегодно увеличивающуюся долю "зеленого газа", - говорится в сообщении.
По планам правительства, к 2030 году объем "зеленого газа" собственного производства на основе биометана должен составить 11% от общего объема газа. Уточняется, что биогаз является "ограниченным ресурсом", сможет лишь частично заменить природный газ, "например, при высокотемпературном применении в промышленности".
Также на заседании правительства были рассмотрены вопросы укрепления экономики и рынка труда, а также антикоррупционная работа. Относительно последнего пункта конкретные меры пока не названы, они будут в ближайшие дни обнародованы минюстом Австрии. В целом речь идет об усилении контроля над финансированием политических партий и СМИ. Создана рабочая группа, которая до конца марта представит предложения по пакету реформ рынка труда, основной проблемой которого является нехватка квалифицированных кадров. В частности, как следует из документа пресс-службы правительства, речь идет о повышении тарифов и зарплат, а также стипендий по рабочим специальностям, выплат для работающих пенсионеров.