https://ria.ru/20230111/bezrabotitsa-1844158867.html
Уровень безработицы в России по итогам года составил 3,7 процента
Уровень безработицы в России по итогам года составил 3,7 процента - РИА Новости, 11.01.2023
Уровень безработицы в России по итогам года составил 3,7 процента
Уровень безработицы по итогу года составил 3,7%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:42
2023-01-11T15:42
2023-01-11T15:47
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уровень безработицы по итогу года составил 3,7%, заявил президент России Владимир Путин."Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции ", - сказал он на совещании с членами правительства.Россия достигла нового исторического минимума по уровню безработицы в 3,7% в ноябре 2022 года, об этом заявлял глава правительства Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
15:42 11.01.2023 (обновлено: 15:47 11.01.2023)
Уровень безработицы в России по итогам года составил 3,7 процента
Путин заявил, что уровень безработицы по итогам 2022 года в России составил 3,7 процента