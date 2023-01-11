https://ria.ru/20230111/bezrabotitsa-1844158867.html

Уровень безработицы в России по итогам года составил 3,7 процента

Уровень безработицы в России по итогам года составил 3,7 процента - РИА Новости, 11.01.2023

Уровень безработицы в России по итогам года составил 3,7 процента

Уровень безработицы по итогу года составил 3,7%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:42

2023-01-11T15:42

2023-01-11T15:47

владимир путин

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уровень безработицы по итогу года составил 3,7%, заявил президент России Владимир Путин."Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции ", - сказал он на совещании с членами правительства.Россия достигла нового исторического минимума по уровню безработицы в 3,7% в ноябре 2022 года, об этом заявлял глава правительства Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

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2023

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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин