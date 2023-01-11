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Красноярцам предложили купить берлогу с медведем

Красноярцам предложили купить берлогу с медведем - РИА Новости, 11.01.2023

Красноярцам предложили купить берлогу с медведем

Полиция в Красноярском крае начала проверку после размещения в сети объявления о продаже берлоги с медведем, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:16

2023-01-11T14:16

2023-01-11T14:16

происшествия

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Полиция в Красноярском крае начала проверку после размещения в сети объявления о продаже берлоги с медведем, сообщает региональный главк МВД. Сообщение о продаже информации о размещении берлоги с медведем было опубликовано в нескольких пабликах. Сообщалось, что животное весит чуть менее 200 килограммов, а само место находится в 200 километрах от Красноярска. Журналисты сообщили, что позвонили по указанному номеру, где им сообщили, что объявление выставлено ошибочно. "Полицейскими инициирована проверка по факту размещения в сети объявления о продаже информации о местонахождении берлоги с медведем на территории Красноярского края", - говорится в сообщении. По информации ведомства, полицейские устанавливают причастного к размещению данной информации. В главке отметили, что предложение содержало "возможные признаки организации незаконной охоты".

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красноярск

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происшествия, красноярский край, красноярск