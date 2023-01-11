https://ria.ru/20230111/berbok-1844027322.html

"Сварит веганский суп": немцы высмеяли визит Бербок в Харьков

"Сварит веганский суп": немцы высмеяли визит Бербок в Харьков - РИА Новости, 11.01.2023

"Сварит веганский суп": немцы высмеяли визит Бербок в Харьков

Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Харьков. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T07:47

2023-01-11T07:47

2023-01-11T09:56

в мире

анналена бербок

германия

украина

харьков

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Харьков.Ранее МИД ФРГ сообщил, что министр в ходе неанонсированного визита пообещала Киеву новые поставки оружия.Новость о поездке Бербок на Украину вызвала резкую реакцию читателей издания."Что ей там нужно и зачем? Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой. Это будет стоить налогоплательщику только денег", - заявил пользователь Carl S."Может быть, она сварит веганский "зеленый" суп для солдат на фронте и произнесет речь о грузовых велосипедах в весенней грязи", - сыронизировал Wahlfänger."Может ли она, пожалуйста, остаться там?" – задалась вопросом Kristina K."Ничего, кроме символизма <…> Вместо того, чтобы раздавать игрушки в детских садах, ей следует позаботиться о дипломатических решениях для посредничества между конфликтующими сторонами. В этом я вижу работу главы дипломатии. Ничего, кроме самопрезентации и показухи", - подчеркнул Günter G."Визит, вероятно, в большей степени направлен на поддержание собственного имиджа", - согласился Ulrich H."Да, в любом случае похоже, что Украина важнее немецкого населения", - заметил Dirk D."Тереза Бербок, справедливости ради, далее поезжайте в Донецк, там еще больше разрушенных больниц и детей, которые живут в подвалах уже восемь лет", - призвал Fair und Gerecht.

https://ria.ru/20230110/es-1843987793.html

https://ria.ru/20230110/peregovory-1844004326.html

германия

украина

харьков

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в мире, анналена бербок, германия, украина, харьков