https://ria.ru/20230111/bednost-1844154933.html

Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства

Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая политика РФ должна быть выстроена так, чтобы вела к росту реальных зарплат россиян и снижению бедности РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:30

2023-01-11T15:30

2023-01-11T15:30

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая политика РФ должна быть выстроена так, чтобы вела к росту реальных зарплат россиян и снижению бедности и неравенства. "Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20221222/bezrabotitsa-1840650535.html

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экономика, россия, владимир путин