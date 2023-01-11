https://ria.ru/20230111/bednost-1844154933.html
Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства
Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства
Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая политика РФ должна быть выстроена так, чтобы вела к росту реальных зарплат россиян и снижению бедности РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:30
2023-01-11T15:30
2023-01-11T15:30
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая политика РФ должна быть выстроена так, чтобы вела к росту реальных зарплат россиян и снижению бедности и неравенства. "Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства
Путин призвал выстроить экономическую политику для снижения бедности и неравенства