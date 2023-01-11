https://ria.ru/20230111/bayden-1844266606.html

СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с ним, передает NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-11T23:57

2023-01-11T23:57

2023-01-12T00:24

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с ним, передает NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.По данным телеканала, засекреченные бумаги нашли "в месте за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы".Белый дом не ответил на запрос телеканала о комментарии. Минюст США также не предоставил комментария по данному вопросу.О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.Байден удивился факту находки, и заявил, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.

https://ria.ru/20230111/dokumenty-1844261630.html

https://ria.ru/20230111/bayden-1844130508.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша