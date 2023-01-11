https://ria.ru/20230111/bayden-1844266606.html
СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов
СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов
Помощники президента США Джо Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с ним, передает NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-11T23:57
2023-01-11T23:57
2023-01-12T00:24
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с ним, передает NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.По данным телеканала, засекреченные бумаги нашли "в месте за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы".Белый дом не ответил на запрос телеканала о комментарии. Минюст США также не предоставил комментария по данному вопросу.О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.Байден удивился факту находки, и заявил, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.
https://ria.ru/20230111/dokumenty-1844261630.html
https://ria.ru/20230111/bayden-1844130508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, джо байден, сша
23:57 11.01.2023 (обновлено: 00:24 12.01.2023)
СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов
СМИ: помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов в другом офисе
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости.
Помощники президента США Джо Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с ним, передает
NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным телеканала, засекреченные бумаги нашли "в месте за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы".
Белый дом не ответил на запрос телеканала о комментарии. Минюст США также не предоставил комментария по данному вопросу.
О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.
Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине
, Иране
и Великобритании
.
Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа
Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.
Байден удивился факту находки, и заявил, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.