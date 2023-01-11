В конгрессе США начали расследование о секретных документах в офисе Байдена
В конгрессе США расследуют, соблюдал ли Байден правила обращения с секретными документами
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса расследует, соблюдал ли президент Джо Байден правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента, сообщает телеканал АВС.
Ранее телеканал CBS News сообщил об обнаружении секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.
По данным АВС, новый глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер направил письмо советнику Белого дома Стюарту Делери с требованием предоставить все документы, которые были найдены в кабинете Байдена.
Комитет по надзору также требует список лиц, имевших доступ в кабинет Байдена, и документацию по работе с засекреченной информацией, в том числе уровень допуска к таким материалам адвокатов Байдена.
Глава надзорного комитета просит предоставить необходимые материалы до 23 января. Как отмечается, его письмо не сопровождается судебной повесткой, которая делает исполнение требования обязательным.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.