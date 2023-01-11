https://ria.ru/20230111/bayden-1844018999.html
Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в его офисе
Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в его офисе - РИА Новости, 11.01.2023
Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в его офисе
Президент США Джо Байден выразил удивление тому, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, и заявил, что не знает их... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:51
2023-01-11T02:51
2023-01-11T03:00
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил удивление тому, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, и заявил, что не знает их содержания. "Я не знаю, что в документах", - добавил Байден.Об секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, украина
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Украина
02:51 11.01.2023 (обновлено: 03:00 11.01.2023)
Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в его офисе
Байден заявил, что удивился обнаружению секретных документов и не знает их содержания
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил удивление тому, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, и заявил, что не знает их содержания.
"Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи", - сообщил он на пресс-конференции.
"Я не знаю, что в документах", - добавил Байден.
Об секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.
Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине
, Иране
и Великобритании
.
Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа
Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.