https://ria.ru/20230111/banki-1844161121.html

В Киеве потребовали от международных банков уйти с российского рынка

В Киеве потребовали от международных банков уйти с российского рынка - РИА Новости, 11.01.2023

В Киеве потребовали от международных банков уйти с российского рынка

Национальный банк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка, следует из опубликованного в среду заявления на странице... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:48

2023-01-11T15:48

2023-01-11T15:50

экономика

украина

россия

в мире

raiffeisen bank international

credit agricole

intesa sanpaolo

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/83/1562258308_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_7b4921eabe7fe1ecda17604a3e6f3aaa.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Национальный банк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка, следует из опубликованного в среду заявления на странице украинского регулятора в соцсети. "Международные банки должны наконец-то реализовать свои заявления и выйти с российского рынка", - говорится в заявлении. Как отметили в регуляторе, Нацбанк неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории России и Белоруссии. Среди банков, к которым обращался Нацбанк отмечены Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Кроме того, заявляется о проведении встреч с руководством и акционерами указанных групп, в ходе которых украинский Нацбанк заверили в том, что международные банки продолжают изучать будущее своих филиалов в России, при этом, указывается в сообщении, украинский регулятор не может сообщить об успехах. В Нацбанке Украины заявили о наличии информации о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников специальной военной операции на Украине и использовании ими названий ДНР И ЛНР, что, по мнению украинского регулятора, является свидетельством того, что сделанные международными банками заявления отличаются от фактического состояния дел.

https://ria.ru/20230110/retsessiya-1843962371.html

https://ria.ru/20220310/priostanovka-1777524892.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, россия, в мире, raiffeisen bank international, credit agricole, intesa sanpaolo, белоруссия