15:48 11.01.2023 (обновлено: 15:50 11.01.2023)
В Киеве потребовали от международных банков уйти с российского рынка
В Киеве потребовали от международных банков окончательно уйти с российского рынка
Национальный Банк Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Национальный банк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка, следует из опубликованного в среду заявления на странице украинского регулятора в соцсети.
"Международные банки должны наконец-то реализовать свои заявления и выйти с российского рынка", - говорится в заявлении.
Как отметили в регуляторе, Нацбанк неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории России и Белоруссии. Среди банков, к которым обращался Нацбанк отмечены Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Кроме того, заявляется о проведении встреч с руководством и акционерами указанных групп, в ходе которых украинский Нацбанк заверили в том, что международные банки продолжают изучать будущее своих филиалов в России, при этом, указывается в сообщении, украинский регулятор не может сообщить об успехах.
"Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка", - говорится в заявлении.
В Нацбанке Украины заявили о наличии информации о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников специальной военной операции на Украине и использовании ими названий ДНР И ЛНР, что, по мнению украинского регулятора, является свидетельством того, что сделанные международными банками заявления отличаются от фактического состояния дел.
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