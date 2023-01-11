https://ria.ru/20230111/aytishniki-1844124381.html

Возвращать уехавших из России айтишников не надо, считает эксперт

Возвращать уехавших из России айтишников не надо, считает эксперт - РИА Новости, 11.01.2023

Возвращать уехавших из России айтишников не надо, считает эксперт

IT-специалисты, находящиеся за рубежом, могут и дальше оставаться там, возвращать их не стоит, в первую очередь надо работать с ведущими кадрами, которые... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:06

2023-01-11T14:06

2023-01-11T14:06

общество

россия

эльдар муртазин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. IT-специалисты, находящиеся за рубежом, могут и дальше оставаться там, возвращать их не стоит, в первую очередь надо работать с ведущими кадрами, которые находятся в России и от которых напрямую зависит функционирование IT-сервисов и разработка новых технологий, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее в среду "Коммерсант" сообщил, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из России IT-специалистов. В пресс-службе "Руссофта" РИА Новости подтвердили, что совместно с ассоциациями готовят предложения для министерства. Так, среди предложенных организацией мер есть бронь от призыва в армию, как на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также оплата перелета в Россию. "Что касается... именно запрета удаленки и повышения налогов до 30%, то такой метод только навредит, так как IT-специалисты массово начнут увольняться из российских компаний и трудоустраиваться в иностранные", - подчеркнули в "Руссофте". "Самое главное - это дефицита кадров у нас нет. С кадрами в IT все более-менее хорошо, поэтому не очень понятно, какую проблему мы решаем, и самое главное - зачем... возвращать? ... Другое дело, что необходима точечная работа с предприятиями в России, необходима работа с системообразующими компаниями, где ведущие специалисты должны получать бронь", - считает Муртазин. По его словам, уже уехавшие за рубеж за конкретными предложениями IT-специалисты нашли работу там и "возвращаться не собираются". Остальные, те, кто уехал и не смог получить работу, считает эксперт, "неквалифицированные кадры". "Они (неквалифицированные специалисты - ред.) нам не нужны, поэтому все предложения "а давайте мы дадим бронь", "давайте привлечем их обратно", они не работают", - пояснил Муртазин. Он добавил, что среди ведущих кадров, которые должны получать бронь, должны быть именно люди, от которых "напрямую зависит функционирование IT-сервисов, разработка новых технологий". В декабре председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект о запрете для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы будет направлен в кабмин для отзыва. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщал, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, которые определит кабмин. После этого в Минцифры заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Февральские события 2022 года напугали российских айтишников - они начали массово покидать страну: по разным оценкам уехали от 50 тысяч до 250 тысяч человек. Удерживать бегущих с корабля власти решили грантами на разработки, ипотекой под 5%, льготными кредитами и отсрочкой от частичной мобилизации, начавшейся осенью. Часть специалистов вернулась, но пока все еще около 100 тысяч остаются за рубежом, хоть в подавляющем большинстве и работают на Россию в дружественных странах, рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев.

https://ria.ru/20230111/it-spetsialisty-1844109031.html

https://ria.ru/20221006/aytishnik-1821922777.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, эльдар муртазин